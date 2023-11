¿Es posible la vuelta de Casemiro al Real Madrid? El brasileño se ha sincerado con su entorno más cercano

En las últimas horas ha cogido fuerza el rumor que sitúa a Casemiro de vuelta en el Santiago Bernabéu. El Manchester United se plantea su salida en el próximo mercado invernal y la plaga de lesiones que recorre la plantilla del Real Madrid ha provocado que desde la directiva madridista piensen en su fichaje una solución para el segundo tramo de la temporada.

Todo parecía apuntar a que el brasileño estaría dispuesto a volver a vestir de blanco en caso de que Florentino Pérez terminase haciendo alguna oferta, ya que su experiencia en la Premier League no ha salido del todo como se esperaba y los rumores apuntan a que estaba arrepentido de su decisión.

Una cesión por seis meses es lo que se plantearían desde la capital española, sin embargo, parece que Casemiro tiene claro que sus planes de futuro, al menos a corto plazo, no pasan volver al Real Madrid, así se lo ha confirmado a su entorno más cercano.

Benzema celebra un gol con Casemiro y Lucas Vázquez en el Real Madrid. EFE/ Juanjo Martín

Según ha informado Defensa Central, el carioca ha hablado con su círculo cercano de gente sobre su futuro inmediato y les ha transmitido que quiere irse del Manchester United “con la conciencia tranquila y eso será dentro de unos años”.

A pesar de que su primera temporada en la Premier League no ha sido destacable el jugador considera que todavía tiene más que hacer en el equipo. Su mentalidad competitiva no le invita a rendirse a pesar de que no ha terminado de encajar bien en el Manchester United y sus planes pasan por luchar para convertirse en una pieza clave en el equipo.

Casemiro celebra un gol durante un partido con el Real Madrid

Casemiro todavía puede cambiar su situación en Old Trafford

El problema para el brasileño es que los ‘red devils’ están pensando en su venta en el mercado invernal, pero el hecho de que estén pensando en destituir a su entrenador por los malos resultados del equipo podría ser clave para que Casemiro consiga convertirse en una pieza clave dentro de la plantilla. Su futuro todavía no está escrito ni su salida asegurada, aunque es una opción que se plantean.