Xavi Hernández no confía en él y llega una oferta irrechazable: lo quieren en la Premier y pagan una millonada

Xavi Hernández ya está planificando la plantilla para la próxima temporada y hay varios jugadores que tienen su continuidad en el club en duda. Uno de los que en estos momentos se encuentra en la rampa de salida es Jules Koundé, quien no cuenta con la confianza del técnico.

El de Tarrasa tiene muchas dudas sobre su rendimiento y el hecho de que vaya a estar varias semanas de baja por una lesión, que le llevará a perderse el Clásico ante el Real Madrid, ha provocado que en el Barça ya empiecen a pensar en su adiós el próximo año.

Según ha informado Four Four Two, el club espera que llegue una oferta prácticamente irrechazable para dar salida a Koundé. El Newcastle United está muy interesado en hacerse con sus servicios, hasta tal punto de que estaría dispuesto a poner sobre la mesa del Barça 75 millones de euros.

Xavi Hernández durante la rueda de prensa en las instalaciones de la ciudad deportiva en Sant Joan Despí. EFE/ Andreu Dalmau

Consideran que su fichaje podría ser clave para el proyecto del club y están dispuestos a pagar 50 millones de euros, más 25 en variables, una oferta que parece prácticamente irrechazable para los azulgranas y que podría suponer la solución a una parte de los problemas económicos del club.

Xavi Hernández no confía en Koundé, por lo que no vería con malos ojos su venta en 2024. El técnico aceptó que no siguiese jugando como lateral derecho esta temporada, siendo Joao Cancelo quien llegó para reforzar esa posición. Ahora en su nueva posición, donde supuestamente más cómodo se siente, su rendimiento tampoco ha terminado de convencer.

Xavi Hernández reacciona durante el encuentro en el estadio del Camp Nou. EFE/ Enric Fontcuberta

Xavi Hernández no vería con malos ojos el movimiento

Koundé ha demostrado un rendimiento irregular esta temporada y eso sumado a su última lesión podría ser clave para que desde el club diesen el visto bueno a su salida. Desde el Barça están esperando que llegue la oferta y la opinión de Xavi Hernández será clave para cerrar la operación, aunque todo parece apuntar a que el técnico estaría dispuesto a dejarlo salir en 2024.

Su venta al Newcastle United significaría recuperar gran parte de lo que pagaron hace más de un año por su fichaje. Esa cantidad además ayudaría a la planificación de la plantilla, ya que Xavi Hernández podría destinar el dinero a hacer alguno de los fichajes que tiene en la agenda. Por ahora su salida es la opción que más se contempla, pero hasta 2024 todo puede cambiar.