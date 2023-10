El regreso al Barça que Xavi Hernández quería pero nunca se hizo realidad: Busquets fue el culpable de todo

Xavi Hernández está cerca de cumplir dos años liderando el Barça. Desde que llegó, ha logrado recuperar la ilusión, ganando títulos y realizando fichajes de máximo nivel como Robert Lewandowski, que ayudaron a que el equipo diera un gran salto de calidad después de perder a Messi.

Desde su llegada, el catalán ha actuado como un Director Deportivo más, dejando sobre la mesa nombres de jugadores para reforzar el equipo. Uno de los futbolistas que propuso para reforzar el centro del campo fue Arthur Melo, pivote que estuvo en el club unos años atrás, pero se marchó a la Juventus de Turín.

Arthur Melo con la elástica de la Juventus durante un partido de Champions League

No dejó malas sensaciones en su etapa y Xavi consideró que era una buena oportunidad. No obstante, Sergio Busquets actuó como capitán y aconsejó al entrenador, dejándole claro que no era un fichaje adecuado para la entidad. Un aspecto muy criticado del brasileño eran sus hábitos poco profesionales.

Xavi Hernández también hizo caso a Dembele con otro jugador

La información aportada en el podcast Catalunya Radio “Barça Reservat” no solo apunta a Busquets como persona que aconsejó a Xavi que no fichara a Arthur, sino que Ousmane Dembele también quiso darle su opinión con otro futbolista que estaba en la lista de deseos.

Ousmane Dembelé juega con la Selección Francesa el Mundial de Qatar

Antes de que Joao Cancelo fuera el favorito de los azulgranas para el lateral, Benjamin Pavard era una opción real, pues terminaba contrato con el Bayern de Múnich e iba a llegar libre. A priori era una opción muy buena, pues el galo es un futbolista muy bien valorado.

No obstante, Dembele, que aún estaba defendiendo los intereses del Barça, habló a Xavi sobre su compañero de selección. Este le explico que Pavard es un jugador muy conflictivo, creando problemas de convivencia en el vestuario.

Xavi Hernández en el túnel de vestuarios del Camp Nou

Finalmente, hizo caso a ambos jugadores y no realizó ninguno de los fichajes. Joao Cancelo ha caído de pie en el equipo, mostrando un buen nivel. Todavía no hay un pivote de garantías, se espera que en el próximo verano vayan a por un jugador que haga olvidar a Sergio Busquets.