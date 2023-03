Alfonso Rueda: «Repsol es un socio necesario»

Alfonso Rueda bendice a Repsol tras su inversión millonaria en Punta Langosteira. El presidente de la Xunta ha compartido este viernes dos actos con el presidente de la petrolera, Antonio Brufau. A primera hora de esta mañana, ambos mandatarios han mantenido una reunión en Santiago de Compostela antes de, a mediodía, participar en la inauguración de la nueva terminal de Repsol en el puerto exterior de A Coruña.

Según Rueda, este viernes es un «día de celebración». «Lo importante que es empezar a darle sentido a la apuesta por Punta Langosteira, que tuvo muchísimas críticas hace un tiempo. Ha sido una inversión muy cuantiosa y complicada», ha destacado.

Según ha destacado, en el desarrollo de Punta Langosteira «tuvieron que intervenir gobiernos de todos los colores y todos los ámbitos. Hubo momentos más fáciles más difíciles y otros casi imposibles en los que no se sabía de dónde se iba a sacar la financiación».

«Yo me alegro de que quienes empezaran esto hace mucho tiempo se atrevieran», ha defendido Rueda, que ha asegurado que «la alternativa es no hacerlo y no nos complicamos la vida empresas y administraciones». En este caso, «si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros». «Esto es el futuro. Se va a hacer en más sitios», ha zanjado Rueda.

La triple apuesta de Repsol en Galicia

Además, el presidente de la Xunta de Galicia ha agradecido a la compañía su apuesta por una comunidad en la que genera el 3,5% de su Producto Interior Bruto (PIB). «Repsol es un socio necesario», ha puntualizado Rueda. «El mundo industrial y energético tiene poco que ver con lo de hace 8 o 9 años», ha destacado.

Es por ello que Alfonso Rueda ha puesto en valor las diferentes apuestas que tiene abiertas Repsol en la comunidad al abrigo de los fondos europeos Next Generation. Y es que, además, de la inversión en Punta Langosteira, la compañía participa en dos consorcios junto a Reganosa y Naturgy para poner en marcha sendos proyectos.

Y es que, por un lado, las tres firmas proyectan un hub de hidrógeno renovable de hasta 200 megavatios en Meirama y una red de plantas de biometano para generar anualmente 300 gigavatios/hora de energía renovable con 1,2 millones de toneladas de deyecciones ganaderas.

En este sentido, Rueda ha destacado la importancia de que administraciones y empresas vayan de la mano. «Ofrezco lo que creo que tiene que ofrecer toda administración, que todas tenemos competencias en economía», ha destacado. «Las administraciones acertaremos siempre que hagamos lo que los empresarios esperan de nosotros. Que no les pongamos dificultades innecesarias, que eliminemos obstáculos que siguen obstaculizando actividades que deben ir más rápido y que les ayudemos a buscar financiación», ha concluido.