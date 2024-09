Altri debe tomar una “decisión de inversión a corto plazo” sin novedades sobre las ayudas europeas

Altri, la pastera lusa que pretende levantar una fábrica de fibras textiles en Palas de Rei (Lugo), deshoja la margarita. Los de José Soares de Pina siempre han dejado claro en sus manifestaciones al mercado que la decisión de su asentamiento en Galicia aún no es definitiva. No lo es porque depende de la luz verde de las administraciones y, al margen, de la necesidad de captar unas ayudas públicas que, según sus propios cálculos, tendrían que llegar a los 250 millones de euros entre subvenciones directas y créditos. La cotizada portuguesa indica al respecto, en una presentación ante inversores actualizada este mes de septiembre, que el denominado Proyecto Gama tiene en marcha “varios estudios en fase final”, claves para “una decisión de inversión en el corto plazo”.

En el citado documento de presentación ante inversores, la compañía recuerda que el Proyecto Gama ya cuenta con una “localización potencial de 200 hectáreas” en la zona de Palas de Rei y, además, tiene la calificación de “estratégico” por parte de la Xunta de Galicia desde diciembre de 2022, lo que permitirá mayor agilidad administrativa en caso de que la fábrica vaya adelante.

Más cerca de la decisión final

Así, la compañía destaca una serie de “pasos en marcha” claves para su toma de decisión en el corto plazo. “El estudio de impacto ambiental, el plan de ingeniería, el plan de viabilidad económica, el plan de ayudas junto a la UE y la petición de licencia con las autoridades locales”, expone.

Altri detalla información sobre su proyecto en Galicia en su información a inversores

Es decir, se acerca el momento en el que Altri tendrá que tomar una decisión definitiva sobre su asentamiento en Galicia con su fábrica de fibras textiles aunque, de momento, la realidad es que, al menos de forma pública, no hay novedades con respecto a su financiación con cargo a los fondos europeos Next Generation.

Del PSdeG al PP

Este martes, la plataforma Ulloa Viva, colectivo ambientalista opuesto a la fábrica de fibras textiles en Palas de Rei, se reunió con el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, para “trasladarle la petición de que el Estado deniegue financiar el proyecto”.

Según la plataforma expone en un comunicado, Besteiro les habría indicando que al PSdeG “no le gusta el proyecto” y que “no le ven cabida para recibir fondos europeos”.

Los tiempos hacen pensar que será hacia final de año cuando Altri adopte una posición definitiva sobre el proyecto gallego. La pasada semana, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, indicó que confían que para entonces estén listos todos los informes en relación a la posible implantación de la pastera. Recordó al respecto que “por ahora, todos los informes son favorables”.

La pasada semana, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dejó en manos de Bruselas la toma de una decisión final sobre la concesión de ayudas públicas a Altri. En una entrevista recogida en el anuario del Foro Económico de Galicia, indicó que «Altri, igual que en los demás proyectos, la asignación de ayudas siempre está condicionada a la evaluación final del cumplimiento de las condiciones que exige la Comisión Europea».

«De especial relevancia es el principio de no hacer perjuicio significativo a los objetivos medioambientales (Do No Significant Harm), según el cual con los fondos del Plan de Recuperación no se puede financiar nada que dañe objetivos medioambientales o sociales», añadió.