Cara y cruz de las farmacéuticas del IBEX: Rovi ya vale casi cuatro veces más que Pharma Mar

La bolsa española ha conseguido enjugar las pérdidas y lograr una subida semanal del 1,44% a pesar de la incidencia de la sexta ola del coronavirus. Todos los mercados internacionales han escalado, debido fundamentalmente a las últimas noticias sobre la variante ómicron, que apuntan a que no provocaría síntomas tan graves como en un principio se pensaba. Sin embargo, en el IBEX, Pharma Mar, la biofarmacéutica de José María Fernández de Sousa, volvió a cerrar este viernes en rojo. Con un retroceso de un 2,30%, la acción se intercambia a 58,78 euros, con lo que vuelve a acercarse a mínimos del ejercicio. La capitalización bursátil de la cotizada ha caído esta semana por debajo de la psicológica cifra de los 1.000 millones de euros, hasta marcar 968,7 millones.

Contrasta su situación con el momento dulce que vive Laboratorios Rovi, la farmacéutica de la familia López Belmonte que, en brazos de Moderna, desembarcará el próximo día 20 en el índice de referencia de la bolsa española, con un valor bursátil casi cuatro veces superior a la antigua Zeltia, de 3.739 millones de euros.

Las farmacéuticas y el Covid

Aunque por distintos motivos, tanto una como otra farmacéutica centraron la atención mediática durante la pandemia. En 2020 Pharma Mar salió de los números rojos y logró beneficios históricos. Estaban apoyados no precisamente en sus productos contra el Covid (aunque Genómica, su división de diagnóstico, creció de forma considerable gracias a sus test de detección del virus), sino por el acuerdo que alcanzó con la irlandesa Jazz Pharma para comercializar el antitumoral Zepzelca en Estados Unidos. No obstante, durante el pasado ejercicio, en su fuerte escalada bursátil — que culminó con su salto a IBEX–, jugaron un papel fundamental las expectativas que el mercado generó alrededor del Aplidin, un antitumoral reconvertido a antiviral que podría acabar con la reproducción del coronavirus en personas ya infectadas. No obstante, a día de hoy, el medicamento aún no ha reportado beneficios a los de Fernández de Sousa, ya que continúa en fase de ensayos clínicos y los inversores lo han ido dado por amortizado al calor de las vacunas.

La expansión de Rovi también está directamente relacionada con la pandemia y, en este caso, con el acuerdo que alcanzó con Moderna en julio de 2020 para colaborar en la fabricación de su vacuna contra el Covid fuera de Estados Unidos. De hecho, en una presentación remitida el pasado mes a la CNMV exponía que acabará el ejercicio en curso habiendo alcanzado las previsiones de crecimiento que tenía marcadas para 2023, con unos ingresos operativos de entre 588 y 609 millones de euros. Aspira, además, a convertirse en socia de fabricación de Moderna a largo plazo.

Pero, aunque Rovi y Pharma Mar, de uno u otro modo, han acapado la atención mediática durante la pandemia, en este momento sus caminos en bolsa son bien distintos.

La caída de Pharma Mar

La foto fija actual de la cotización de Pharma Mar revela el complicado momento que atraviesa. Ahora mismo, la acción de la biofarmacéutica de origen gallego vale un 25% menos que a finales del pasado año, cuando su capitalización estaba en los 1.303 millones, y un 51% por debajo de los máximos que alcanzó este ejercicio, de 120 euros.

Durante 2020, el valor bursátil llegó a escalar por encima de los 2.700 millones de euros. En estos momentos, con 968 millones, es el farolillo rojo del IBEX por debajo de Meliá, que capitaliza alrededor de 1.270 millones.

Aunque la fiebre del Aplidin se ha ido enfriando, a Pharma Mar también la han penalizado de manera notable los ataques bajistas. Sin ir más lejos, esta semana, el fondo AHL Partners volvió a incrementar su posición corta, del 0,7 al 0,8%. No es la primera vez que Fernández de Sousa se queja de esta situación, al responsabilizar a los especuladores de los episodios de volatilidad que sufre la cotizada en bolsa.

La bonanza de Rovi

Contrasta esta situación con la de Rovi, que el próximo día 20 saltará al IBEX ocupando el lugar de Viscofan. Aún el mercado continuo, este viernes, el precio de la acción escaló un 0,30% hasta los 66,7 euros, de forma que su capitalización bursátil se queda en 3.739 millones de euros, casi cuatro veces la que presenta Pharma Mar.

De hecho, aupada por su acuerdo con Moderna, la farmacéutica ya presentaba un mayor valor bursátil que la antigua Zeltia hace un año, ya que cerró 2020 con una capitalización de 2.215 millones de euros. Desde entonces hasta ahora, la acción se ha revalorizado un 75%.

La importancia de la negociación

Hay que tener en cuenta que Rovi preparó a conciencia su salto al IBEX: el pasado junio, los Belmonte vendieron alrededor de un 3% del capital social de la cotizada en una colocación acelerada encargada a Bestinver, por la que se embolsaron casi 88 millones de euros. Con esta operación, el capital de la cotizada que no está en manos de inversores con paquetes significativos superó el umbral del 30%, algo que se valora de cara a la entrada en el índice de referencia de la bolsa española.

Al tener más acciones en circulación también aumenta la negociación. En los últimos seis meses, sus títulos se han movido de media 5,26 millones de euros al día. Junto con la capitalización, el volumen de negociación es otro de los factores que tiene en cuenta el comité de sabios del IBEX para subir o bajar valores. En este apartado, Rovi es superada por Pharma Mar, cuya media en los últimos seis meses es de 6,4 millones de euros al día.

Al margen de la situación de una y otra compañía en bolsa, ambas continúan registrando beneficios millonarios. Pharma Mar cerró los primeros nueve meses del año con una ganancia de 55 millones de euros. Aunque sus ingresos recurrentes se dispararon un 31%, sus beneficios sufrieron un considerable recorte debido, fundamentalmente, a que el año 2020 estuvo marcado por los pagos extraordinarios que recibió de Jazz Pharma. Por su parte, Rovi duplicó su beneficio, hasta alcanzar los 98,9 millones de euros, frente a los 46,8 obtenidos en el mismo periodo del año anterior.