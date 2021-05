Cinco de las diez mayores empresas gallegas presentan su candidatura a los fondos europeos

Galicia aspira a movilizar casi 20.000 millones con más de 350 proyectos que optan a los fondos europeos Next Generation. Esa son las grandes cifras que ha ido desgranando la Xunta para un programa de ayudas clave, no solo para la reconstrucción económica tras el golpe del coronavirus, sino también para la transformación productiva de la comunidad, que vive agobiada por el apagón de las térmicas y la profunda crisis industrial que arrastra desde hace varios años y que ha dado sus últimos coletazos en la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo) y en la de Siemens Gamesa en As Somozas (A Coruña).

Algunos de los proyectos clave para Galicia proceden de industrias con sede fuera de la frontera gallega, pero con una fuerte implantación en la comunidad, como el caso de Endesa para construir una planta de hidrógeno en As Pontes que mitigue parcialmente el impacto del cierre de la central térmica; o Naturgy, que ha seguido el mismo camino en Cerceda; también Repsol, con sus tres proyectos para la refinería de A Coruña que aspiran a captar ayudas.

Junto a ellas, cinco de las diez mayores empresas gallegas han presentado su candidatura a los fondos Next Generation. Son Gadisa –a través de Reganosa–, Nueva Pescanova, Jealsa, Hijos de Rivera y Coren, todas incluidas entre las diez de mayor facturación de la comunidad tomando como referencia el último informe Ardán de la Zona Franca de Vigo.

Estas son al menos las que han hecho públicos sus proyectos, lo que no quiere decir que no haya otras aspirantes. Inditex, a la que se ha vinculado con el proyecto de la fábrica de viscosa para fibra textil impulsado por la Xunta, no ha confirmado su participación, por ejemplo.

Reganosa y Sogama

Reganosa, la regasificadora de Mugardos controlada por Gadisa y participada por la Xunta, ha presentado un proyecto de economía circular en alianza con Sogama con el que aspira a movilizar una inversión de 500 millones. Según informó Economía Digital, se trata de una planta para el aprovechamiento de residuos orgánicos en la producción de biogás, CO2 industrial y fertilizantes, así como para el tratamiento y valorización de diversos residuos. Se trata de uno de los grandes proyectos tractores de la Xunta con el objetivo de tratar un total de 3,2 millones de toneladas de residuos endógenos en Galicia y evitará más de 15.000 toneladas de emisiones de CO2 equivalentes a través del tratamiento de purines. Se prevé la generación de 5.000 empleos, entre directos e indirectos.

Hijos de Rivera quiere movilizar 256 millones

Otra de las grandes empresas que aspiran a captar fondos europeos es Hijos de Rivera, el fabricante de Estrella Galicia. El grupo que dirige Ignacio Rivera plantea una inversión de 256 millones para armar un centro productivo de “herramientas innovadoras”, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, enmarcado en el I+D alimentario.

Coren, en un proyecto de 3.500 millones

La cooperativa agroalimentaria Coren no ha anunciado por el momento ningún proyecto propio a los fondos europeos, pero sí que está dentro del que han hilvanado la cadena de valor del sector cárnico a través de varias patronales como Interporc, Asici, Interovic o Provacuno, entre otras. Se trata de un proyecto de digitalización y sostenibilidad integrado para toda la cadena de producción que está coordinado por la consultora LLyc y que pretende movilizar 3.500 millones, la mitad con fondos europeos. Coren forma parte de las 21 industrias que conforman el llamado “grupo tractor”, que preside Vall Companys y donde también están Grupo Fuertes (El Pozo), Campofrío, Grupo Jorge, Uvesa o Covap.

La biorrefinería marina de Jealsa

Jealsa, la mayor conservera gallega, lidera un proyecto de 100 millones de inversión a través de su iniciativa de economía circular y sostenibilidad We Sea. La conservera con sede en Boiro proyecta una planta de biorrefinería marina vinculada con el hidrógeno verde. La instalación aprovecharía los descartes de alimentos y componentes y tendría capacidad para tratar 240.000 toneladas de residuos.

Nueva Pescanova, acuicultura e inteligencia artificial

Nueva Pescanova, por su parte, optará a los fondos europeos con un proyecto que aspira a aplicar la inteligencia artificial a las plantas de acuicultura y con el que aspira a captar 30 millones en ayudas.

PSA y la automoción

Además de estas empresas gallegas, el fabricante francés PSA (Stellantis) también lidera un proyecto transversal a la automoción gallega en alianza con la industria auxiliar de su planta de Vigo. La propuesta hilvanada con el clúster Ceaga y con CTAG, el centro tecnológico de O Porriño, prevé una inversión de 1.300 millones con la creación de un laboratorio de energías limpias y otro de vehículos autónomos.