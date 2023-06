El capital gallego, al margen (de momento) del millonario negocio de los grandes embalses

La potencia eólica en Galicia está en manos de grupos foráneos. Iberdrola, Acciona y Endesa controlan en la actualidad parques eólicos con una potencia conjunta de 1.675 megavatios, lo que representa el 43,5% del total de los 3.849 que se encuentran desplegados en el territorio. La situación del viento se replica con los embalses. Según los recientes datos actualizados del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), la comunidad gallega cuenta con 45 centrales operativas denominadas de gran hidráulica que suman casi 3.500 MW eléctricos de potencia. El 85% de los mismos está en manos de Iberdrola y de Naturgy, heredera en gran medida, eso sí, de los activos de la antigua Fenosa.

En los embalses de gran hidráulica apenas hay presencia de capital gallego. A través de Iberdrola Generación los de Ignacio Sánchez Galán controlan en la comunidad central hidroeléctricas que suman alrededor de 1.550 MW de potencia, mientras que, con distintas sociedades, Naturgy mueve casi 1.400 MW. En tercera posición se encuentra Endesa. Tanto el grupo como Enel suman algo más de 400 MW. En cuarto lugar está Xallas Electricidad, Xeal, la propietaria de las antiguas plantas de Ferroatlántica en Dumbría, que posee tres centrales (Santa Uxía I y II y el Ézaro) que suman más de 125 MW.

Según los datos del Inega, de las centrales denominadas de gran hidráulica tan solo dos están en manos de una compañía gallega. Se trata de Tasga Renovables, firma con sede en Santiago de Compostela que, según los datos del Registro Mercantil, está presidida por Control y Gestión de Acciones, firma en manos de José Luis Suárez, el empresario al frente de la constructora ourensana Copasa. En la actualidad, explota más de 40 MW hidroeléctricos en Galicia de los que 26,6 figuran en el registro de grandes hidroeléctricas del Inega. Se trata de las centrales de San Xusto y Touro, en Pontevedra, que explota a través de las sociedades Patrimonio del Lérez y Patrimonio Hidroeléctrico de Galicia.

¿Cambios en el ránking?

El ránking de grandes explotadores hidráulicos, no obstante, podría cambiar si, finalmente, Tasga recibe las aprobaciones pertinentes y desarrolla las dos macrocentrales que tiene en cartera. La compañía quiere sacar adelante dos grandes proyectos de hidroeléctrica reversible o de bombeo en Meirama y en el Tambre. Según los proyectos iniciales, la primera tendría una potencia de 350 MW y la segunda de 420.

Pasado el trámite inicial de Augas de Galicia, Tasga tramita ya ante el Ministerio para la Transición Ecológica un proyecto para levantar una central de bombeo de más de 350 MW en Meirama. La misma aprovecharía como depósito inferior el lago de As Encrobas, construido por Naturgy a partir de una mina de lignito que históricamente abasteció a la térmica de Meirama. El depósito superior sería una balsa de nueva creación en la zona de Monte Xalo.

Pelea por el Tambre

La otra propuesta, ahora en en análisis por Augas de Galicia, pasa por levantar una hidráulica reversible en el Tambre que, en este caso, emplearía como depósito inferior, según la documentación en exposición pública, el embalse ya operativo de Barrié de la Maza, en Brión, y como superior una balsa de nueva creación. La madrileña Capital Energy también ha presentado un proyecto que emplearía como depósito inferior la misma presa.

Ambos proyectos se encuentran ahora bajo el escrutinio del organismo de cuenca dependiente de la Xunta de Galicia, que recientemente indicaba a Economía Digital Galicia que “tras someterse al trámite de información pública, Augas de Galicia está evaluando tanto las alegaciones como los informes recibidos de cara a avanzar en la tramitación establecida”.

Reganosa

En cuanto al desembarco de capital gallego en el negocio de las grandes hidráulicas, Reganosa, junto con la lusa EDP anunció la intención de tramitar una central de bombeo que emplearía como balsa inferior el lago de la térmica de As Pontes y que podría llegar a alcanzar una potencia de 570 MW. Serviría, entre otras cosas, para dotar de energía limpia a su futura fábrica de hidrógeno verde en As Pontes. Sin embargo, a principios del año pasado, las compañías promotoras optaron por retirar el proyecto de su tramitación ante Augas de Galicia para mejorarlo, no existiendo, de momento, novedades al respecto.