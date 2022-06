El hijo de Tebas deja el Fuenlabrada tras su descenso a una liga controlada por Rubiales

Fin de etapa para Javier Tebas Llanas en el Club de Fútbol Fuenlabrada. El hijo del máximo mandatario de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha abandonado su puesto como secretario no consejero del conjunto madrileño al término de este mes de mayo.

La salida de Tebas Llanas del Fuenlabrada, equipo del que venía ejerciendo como asesor jurídico desde por lo menos el año 2018, se ha producido tres semanas después de su descenso. Y es que el club que preside Jonathan Praena finalizó la temporada como penúltimo clasificado de la Liga Smartbank tras cosechar 33 puntos en 42 jornadas.

Es por ello que el Fuenlabrada ha bajado de Segunda División a la Primera División RFEF. La entidad pasa así de competir en una competición organizada por la Liga de Fútbol Profesional que preside Javier Tebas a hacerlo bajo el paraguas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esta última está presidida desde hace tres años por Luis Rubiales, con quien Tebas mantiene un enfrentamiento frontal.

Enésimo choque entre Tebas y Rubiales

«Vamos a ver, hay que cargarse a Luis Rubiales. Pero para ir más rápido, si quieres ir a por Alejandro Blanco, que es un elemento para matar, porque es la mano que le está salvando el culo constantemente porque tiene buena relación con el presidente del Gobierno», aseguraba Tebas al exsecretario general de la federación, Gerardo González, y el miembro de los servicios jurídicos federativos, Miguel García Caba, en unos audios recientemente publicados por OkDiario.

«Rubiales me ha mandado este sábado a un falso denunciante que se ha presentado con uno de sus bolis-grabadora a grabar como reacciono a sus denuncias. La obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites«, respondía Javier Tebas a través de su cuenta de Twitter sobre unos audios por los que la RFEF se plantea la posibilidad de llevarlo a los tribunales.

¿Conflicto de intereses?

La presencia de Javier Tebas Llanas como secretario y asesor jurídico del Fuenlabrada levantó debates sobre posibles conflictos de interés especialmente a raíz del escándalo que el conjunto madrileño protagonizó en A Coruña en julio de 2020.

Fue entonces cuando una veintena de miembros de la expedición que el Fuenlabrada había movilizado a la ciudad herculina para disputar la última jornada de la Liga Smartbank dio positivo. Este brote obligó a suspender únicamente este encuentro y a romper el horario unificado clásico que se dicta para los dos últimos encuentros de la temporada. A la ofensiva de Deportivo y Numancia contra una decisión que, según entendían, había adulterado la competición, tan solo se sumó un Elche que necesitaba un pinchazo del Fuenlabrada para acceder al playoff de ascenso a Primera.

«Sabemos que su hijo está en el consejo de administración del Fuenlabrada y no creo que eso haya influido para nada, pero debería haber optado por una posición más neutral y comedida”, aseguró el por aquel entonces presidente del Elche, Joaquín Buitrago.

Los Tebas mediaron en la compra del Fuenlabrada

Y es que Tebas Llanas, administrador único de Tauro Broadcast (el bautizado como Netflix dedicado a los toros) y de Skelton Enterprise participó activamente en la propia compra del Fuenlabrada por parte de su actual presidente, Jonathan Praena.

“Para comprar el Fuenlabrada, Javier ¿compramos una sociedad ya constituida?”, preguntaba Tebas Llanas a su padre en unos audios que se grabaron meses después de que el conjunto madrileño suscribiese un contrato por valor de 130.000 euros para el asesoramiento jurídico tanto del Fuenlabrada como de otras empresas del grupo inmobiliario del que Praena era socio.

Este acuerdo se suscribió meses antes de que el Fuenlabrada certificase su ascenso a Segunda División y entrase precisamente en el territorio Tebas que supone la Liga Smartbank, que, junto a la Liga Santander, es la única categoría gestionada por la Liga de Fútbol Profesional.