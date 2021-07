Endesa, Reganosa y EDP negocian la integración de sus proyectos de hidrógeno verde para As Pontes

Endesa y el consorcio formado por Reganosa y la portuguesa EDP negocian la integración de sus proyectos energéticos para As Pontes, que pivotan en gran medida sobre el hidrógeno verde. Los planes tienen en común, además de algunas de sus características técnicas e inversión, que optan a fondos Next Generation. Tanto fuentes vinculadas a la mesa de negociación de As Pontes como desde el propio accionariado de los grupos confirman las conversaciones.

La convergencia en uno de ambos proyectos, el de Endesa por un lado, y el de Reganosa y EDP, por otro, guarda toda la lógica económica, para las fuentes consultadas, teniendo en cuenta sus características, la inversión necesaria, la potencia eólica asociada para la producción del hidrógeno y los fondos europeos disponibles. Las tres compañías retoman ahora las conversaciones, después de una primera fase en la que no llegaron un acuerdo.

Leer más: Reganosa y EDP anuncian su macroproyecto para Ferrol en plena contrarreloj de Endesa en As Pontes

Falta de acuerdo inicial

Endesa anunció su proyecto de hidrógeno para As Pontes en enero, y el consorcio de Reganosa y EDP, la pasada semana. Habrían sido los planteamientos de la filial española de la italiana Enel los que, en un primer momento, impidieron el acuerdo, ya que pretendía retener el control de un hipotético proyecto conjunto, según las fuentes consultadas.

El proyecto de Reganosa y EDP ha despertado más simpatías entre las administraciones implicadas en el futuro de As Pontes, desde el ayuntamiento de Valentín González Formoso como desde la propia Xunta. A todo ello se suma la dura posición que ha mantenido Endesa en la mesa de negociación sobre el futuro de As Pontes, sin aceptar alternativas que impidieran el cierre de la central.

Estrategias convergentes

Al margen de las estrategias y la obtención de fondos europeos, otra circunstancia se cruza en el camino de los tres grupos, que podría facilitar la integración. Se trata de las líneas de evacuación eléctrica que deja liberadas la central de As Pontes con su cierre. Son unos 1.200 megavatios, aproximadamente, que saldrán a concurso y sobre los que Endesa, a priori, no tiene derechos adquiridos. Esas líneas son claves para la evacuación de la energía excedentaria.

Endesa planea para As Pontes su mayor planta de hidrógeno verde de España, que estará dotada con un electrolizador de 100 megavatios. Para este proyecto, que requerirá una inversión total de 738,2 millones de euros, Endesa ha solicitado fondos europeos. En paralelo, entre julio de 2023 y diciembre de 2024, la compañía de José Bogas prevé levantar en las proximidades de As Pontes seis parques eólicos que sumarán 611 megavatios de potencia.

El plan de Reganosa y EDP

Otros 780 millones de euros es la inversión que preparan Reganosa y EDP para As Pontes. El proyecto, que integra toda la cadena de valor, incluye la construcción de una planta de elaboración de hidrógeno mediante electrólisis de hasta 100 megavatios tras su completo desarrollo, que utilizará el agua del lago de As Pontes y nuevas fuentes de energía renovable, como la hidráulica, aprovechando el lago.

Para cerrar el proceso, además, el consorcio de Reganosa y EDP desarrollará un complejo eólico compuesto por cuatro parques que suman algo más de 270 megavatios y que utilizarán turbinas de última generación. Estos se extenderán por los municipios de As Pontes, A Capela, Xermade, Monfero, Valdoviño, Moeche, Cerdido y As Somozas.