Galicia compite con Asturias, Francia, Alemania, Hungría y Polonia por la fábrica de coches eléctricos de BYD

Al calor de los fondos de reconstrucción, Sentury Tire, que planea la construcción de una fábrica de neumáticos en As Pontes podría no ser el único gigante chino que recale en Galicia. BYD, multinacional asiática que el pasado año matriculó casi dos millones de vehículos eléctricos en todo el mundo, ha puesto los ojos en la comunidad como posible localización en la que levantar su primera fábrica de coches en Europa. La Xunta confirmó este martes las conversaciones con la firma, que acaba de recalar en el mercado español con tres modelos que por ahora comercializa en los concesionarios Astara, Caetano y Quadis y que ha entrado en la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

El gigante chino se define como el único fabricante de automóviles que diseña y fabrica el sistema completo de motores eléctricos, transmisiones electrificadas, unidades de control y semiconductores. En su deseos de expansión por Europa, la compañía tendría la intención de abrir fábricas tanto de baterías como de construcción de vehículos eléctricos, siendo España una de las opciones que estudia. No obstante, desde hace meses, distintos medios europeos indican que entre las distintas posibilidades que maneja están también localizaciones en Francia, Alemania, Polonia y Hungría, donde en 2017 inauguró la primera planta de autobuses eléctricos de Europa.

Conversaciones con la Xunta

Aunque el interés de BYD por Galicia y, en concreto, por la plataforma logística de la Plisan, en Salvaterra do Miño, no es nuevo, este martes, La Voz de Galicia aseguró que la compañía habría presentado ya a la Xunta de Galicia y a la Zona Franca de Vigo, propietarios de la Plisan junto con la Autoridad Portuaria, su proyecto para levantar una fábrica de coches eléctricos dentro de su gira europea de busca de localizaciones. La compañía necesitaría más de un millón de metros cuadrados de suelo.

De los tres actores que pilotan la Plisan, este martes, el único que hizo mención al interés de BYD fue la Xunta. Fuentes de la Vicepresidencia Económica de Francisco Conde indicaron que “el hecho de que una empresa de referencia como BYD se haya fijado en Galicia como una de las alternativas para construir en Europa su primera fábrica de vehículos eléctricos significa que se están haciendo las cosas bien y que Galicia es un lugar que transmite estabilidad y confianza”. El Gobierno autonómico destacó que la comunidad “ofrece un marco normativo adecuado, manteniendo todas las garantías, a través de la Ley de Simplificación Administrativa y la Ley de Áreas Empresariales”, que minimizan los tiempos administrativos de los grandes proyectos industriales. “Por eso es importante que Galicia pueda contar con el apoyo del resto de administraciones y agentes socioeconómicos para que la candidatura gallega sea cada vez más atractiva”, terció.

No obstante, y a preguntas de este medio, la Zona Franca de Vigo mantuvo este martes un escrupuloso silencio y no confirmó si tenía o no conocimiento del proyecto de la compañía de vehículos eléctricos.

Otras fuentes empresariales consultadas por Economía Digital Galicia indicaron que las conversaciones con BYD habrían comenzado hace aproximadamente un año, si bien la compañía estaría analizando otras ubicaciones, tanto dentro de España, como en el resto de Europa.

La competencia asturiana

De hecho, también Asturias y, en concreto, Gijón, se postulan como potenciales receptores de la factoría de vehículos eléctricos. De hecho, recientemente, y según publicó La Nueva España, la secretaria de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Ana Arias Urones, habría indicado que desde La Moncloa se trabaja en varios proyectos en los que la comunidad vecina “es una de las potenciales candidatas para inversiones muy grandes tanto en hidrógeno verde como en el coche eléctrico”, siendo esta última inversión la relacionada con BYD.

A este respecto, la industria asturiana asegura que, como Galicia con la Plisan, también cuenta con suelo disponible para acoger una factoría de estas características. En su caso, estaría en la Zalia (Zona de Actividades Logísticas de Asturias).

Toda Europa excepto Reino Unido

Del interés de BYD por otras localizaciones europeas hace meses que dan cuentan distintos medios extranjeros. De hecho, la prensa internacional destacó que la compañía, que cuenta con la participación de magnate Warren Buffet desde 2008, tiene la intención de vender en Europa alrededor de 800.000 automóviles al año a partir de 2030, por lo que su intención sería la de tener una planta de montaje de automóviles en el horizonte de 2025.

Fue Financial Times uno de los primeros en indicar que la compañía estudia localizaciones tanto en España como en Francia, Alemania, Polonia y Hungría. Pero, además, el medio indicó que la cotizada asiática rechaza por completo la posibilidad de acceder a territorio británico por causa del Brexit. Aseguraba la publicación que fuentes de BYD habían indicado que el Reino Unido ni siquiera estaba entre los 10 principales lugares barajados en Europa por la compañía. Un enunciado, en todo caso, que revela la fuerte competencia que tendrá Galicia.

Las quejas de Stellantis

Al margen de los rivales que tendrá la comunidad gallega a la hora de captar la fábrica de coches eléctricos quedan otras incógnitas por resolver. Una de ellas es el papel que adoptará el gigante Stellantis, compañía hegemónica en el sector en Galicia y que también fabrica coches eléctricos. El pasado año, el Salón del Automóvil de París se convirtió en un gran escaparate de marcas chinas un hecho que propició que Carlos Tavares, el máximo dirigente de la compañía propietaria de la antigua factoría de PSA en Vigo, solicitase a la Unión Europea mayores aranceles para los productores asiáticos, las mismas que China impone a las marcas del continente.

También resta por saber si un hipotético desembarco de BYD tendrá repercusión de alguna manera en Castrosua, con quien hace años mantiene relaciones. El pasado ejercicio, la histórica compañía compostelana anunció un acuerdo para construir los carrocerías en España de autobuses eléctricos que contarán con los chasis del gigante chino.