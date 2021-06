Galicia dispara la producción eléctrica sin Meirama ni As Pontes: genera el doble de lo que consume

Galicia afianza su condición de potencia energética pese al cierre de las centrales térmicas de Endesa en As Pontes y de Naturgy en Meirama (Cerceda). Así lo revelan los últimos datos mensuales de Red Eléctrica de España, que sitúan en máximos el superávit eléctrico de la comunidad en los dos primeros meses del año.

En concreto, Galicia generó un total de 6.250 gigavatios/hora en los dos primeros meses del año, una cifra que prácticamente duplica a la de una demanda que se situó en los 3.160 gigavatios en la antesala de la escalada del precio de la luz y la reforma eléctrica.

Las lluvias disparan la actividad de las hidráulicas

La comunidad ha dado un nuevo empujón a sus registros de producción eléctrica tras suplir el apagón térmico con los avances de la eólica, el ciclo combinado y, sobre todo, de las centrales hidráulicas. El hecho de que Galicia culminase su invierno más lluvioso de los últimos 20 años ha provocado un salto en la generación hidroeléctrica, que aportó prácticamente de la producción total en estos dos primeros meses del año.

De los 2.292 gigavatios hora alcanzados en enero y febrero del año pasado se ha pasado a los 2.918 gigavatios (un 46,7% del total) en 2021. Se trata de un repunte del 27,4% que triplica al experimentado por la segunda principal fuente en el mix energético gallego: la eólica.

Y es que Galicia aportó entre enero y febrero un total de 2.293 gigavatios por hora al sistema eléctrico a través de sus aerogeneradores. La cifra supone un avance del 8,2% respecto a los 2.118 gigavatios del mismo periodo e implica que la eólica ya supone el 36,7% de la generación total en Galicia.

Las térmicas se ‘apagan’

A los repuntes de la energía hidroeléctrica y la eólica se suman el registrado por las centrales de ciclo combinado de Sabón, As Pontes y Meirama. Estas últimas, que se alimentan de gas, han pasado de aportar 381 gigavatios por hora en los dos primeros meses de 2020 a 464 en este arranque de 2021. Cubren así, en parte el vacío que dejan las centrales térmicas de As Pontes y Meirama, de las que toman el testigo a la hora de erigirse como comodín en aquellos momentos del día en los que la producción a través de energías renovables no es suficiente para abastecer la demanda total.

Y es que la producción desde las plantas alimentadas a base de carbón ha sufrido su enésimo descenso y han reducido su presencia en el mix energético gallego hasta un papel casi testimonial. De los 234,8 gigavatios por hora producidos en los dos primeros meses de 2020, Galicia ha bajado hasta los 87,1 en el arranque de 2021 (un 1,4% del total). Se trata de un nuevo desplome del 62,9% que se produce meses después de que Naturgy haya clausurado definitivamente su central de Meirama (en verano de 2020) y en la antesala de que este 30 de junio finalice la garantía de mantenimiento de empleo de Endesa sobre la térmica de As Pontes, que se asoma a su cierre definitivo.

El 85% de la electricidad es de origen renovable

La pujanza de la energía hidráulica o la eólica, unida a la descarbonización ha dado un vuelco a la composición del mix energético gallego. En los dos primeros meses del año 2016, la producción eléctrica en Galicia a través de las térmicas se elevaba hasta los 1.219 givavatios hora, multiplicando por 14 los registros actuales.

Esta situación provocaba que Galicia generase el 25% de su electricidad a través de fuentes de energía no renovables, un porcentaje que ahora se recorta drásticamente hasta el 14,9%. La mayor parte (7,4% del total) se corresponde a las plantas de ciclo combinado, mientras que la cogeneración supera ya ampliamente a las térmicas al producir el 5,4% del total.