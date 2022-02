La china Sentury Tire reafirma ante el mercado su apuesta por la planta de As Pontes

El gigante chino Sentury Tire reafirma su apuesta por su proyecto español para la implantación de una fábrica de neumáticos de 520 millones de euros de inversión y una generación de más de 750 empleos. Así se desprende de la comunicación efectuada este sábado ante la bolsa de Shenzen en la que cotiza y en la que indica que su segunda asamblea general extraordinaria de accionistas del año dio luz verde el viernes a una operación de cambio de divisas, de dólares a euros, para poder financiar la “construcción de proyectos españoles y otros gastos diarios en 2022”.

Sentury Tire es un gigante chino detrás de marcas tan conocidas como Landasail o Davanti Tyres. El pasado año, la firma comunicó ante sus inversores su intención de construir una planta en la que fabricar ruedas para automóviles y camiones ligeros “en la región de Galicia, en el noroeste de España”. El proyecto expuesto, adelantado por Economía Digital Galicia, no especificaba el lugar exacto en el que se ubicaría, si bien contemplaba una foto de As Pontes. Tras su publicación, el vicepresidente económico, Francisco Conde, confirmó las conversaciones de la compañía asiática con la administración gallega para promover la implantación de la factoría en el ayuntamiento de As Pontes.

Leer más: La china Sentury Tire invertirá 500 millones en una fábrica de neumáticos en As Pontes

Horizonte 2024

Si ahora la junta de accionistas de Sentury da luz verde a la disposición de financiación para el proyecto español, el pasado diciembre, el consejo de administración de la compañía dio el plácet a la propuesta de desarrollo del nuevo espacio industrial: un proyecto de llantas radiales para automóviles y camionetas que tiene como objetivo la fabricación de unos 12 millones de neumáticos de alto rendimiento al año.

La intención de la compañía es que la fábrica entre ya en funcionamiento en el ejercicio 2024. Para entonces, y según sus previsiones, podría alcanzar una producción de seis millones de neumáticos al año. Sería en 2025 cuando lograría el objetivo marcado de los 12 millones.

¿Terrenos de Endesa?

Aunque la Xunta no ha avanzado novedades en cuanto a la tramitación del proyecto, se especula con su ubicación dentro del ayuntamiento de As Pontes en terrenos propiedad de Endesa, compañía dueña de la histórica térmica en pleno proceso de cierre. Este extremo, no obstante, aún no ha sido confirmado por la compañía de José Bogas. El estudio de viabilidad de la compañía asiática especifica que el área total del proyecto alcanza los 240.000 metros cuadrados, mientras que el espacio constructivo se quedaría en unos 120.000 metros.

La apuesta de la firma china por el proyecto español parece decidida. Además de por esta última operación, porque, el pasado 8 de enero, en la reunión anual de trabajo y según se destaca en la propia página corporativa del grupo, el gerente general de la compañía, Lin Yilong, indicó que este 2022 el plan estratético de Sentury seguirá adelante, centrado en la fabricación inteligente, el desarrollo de nuevos materiales y el avance global de la empresa, que promoverá “el proyecto español” y otro en segunda fase en Tailandia.

En la documentación aprobada en diciembre, la multinacional apuntaba a que, cuando se complete el proyecto, este ser convertirá “en la primera empresa de neumáticos inteligentes construida por una firma china del sector en países desarrollados de Europa y América”.