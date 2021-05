Los ganaderos se rebelan contra Mercadona por hundir los precios de la leche

Si en abril fueron los agricultores quienes regalaron sus productos en la Praza do Toural de Santiago como protesta a los bajos precios que perciben de cadenas como Mercadona, en mayo son los ganaderos los que se quejan de la cadena de Juan Roig. Lo han hecho a través de una carta firmada por Agaprol, que representa a casi 12.000 productores que dicen estar “indignados” con la mayor distribuidora de alimentación española.

La misiva reprocha a Mercadona que hunda los precios de la leche en origen para abaratar sus productos en el lineal y acabe provocando que las granjas vendan por debajo de los costes de producción.

“Ustedes, fijando el precio de arriba hacia abajo, consiguen que el brick en su lineal sea el más barato y desde su posición de absoluto dominio arrastran a todo el sector a seguir sus pasos, destruyendo valor en la cadena. El resto de industrias y distribución, son igual de responsables, pero Mercadona, con más del 30% de cuota de mercado, es el máximo responsable de esta situación”, recalca el documento.

“Los que producimos la leche para su marca Hacendado percibimos unos precios que están por debajo de nuestros costes de producción, requisito legal de obligado cumplimiento, además de ser los más bajos del mercado”, insisten.

Seis industrias producen la leche de Hacendado

Según los datos de Agaprol, la cadena de Juan Roig comercializa más del 30% de la leche líquida en España a través de seis grandes empresas que trabajan en exclusiva para Mercadona: Covap, Lactia, Lactiber, Iparlat, Kaiku y Naturleite. El grupo valenciano fija el precio que paga a estas industrias y las industrias son las que tienen que negociar con los ganaderos por la leche en origen. Cuanto más estrecho sea su margen, más penalizan a las granjas, que no tienen mucha más opción que vender o tirar el producto.

Juan Roig, presidente de Mercadona, anunció un beneficio de 727 millones en 2020, el año que irrumpió el Covid-19 / Mercadona

“Su empresa no ha conseguido una mejor logística, ni una optimización de recursos, ni procesos más eficientes para que el consumidor pague menos, ustedes simplemente pagan por debajo del precio de coste a sus proveedores. Basta de mentiras”, dice Agaprol en la carta, que se hace pública en un momento clave por el inicio de las negociaciones de los contratos con Lactiber y Kaiku.

“Mercadona puede ganar tanto dinero como quiera, pero lo que no es de recibo es que ese dinero no lo gane de vender productos en libre competencia, sino de pagarnos por la leche un precio que no cubre los costes de producción a los ganaderos, que también tenemos derecho legítimo a tener beneficios. Esto no es ni eficiencia ni éxito empresarial, lo que ustedes están haciendo es provocar el cierre masivo de granjas”, señala la asociación, tras felicitar a la cadena por haber incrementado un 17% los beneficios, hasta los 727 millones.

