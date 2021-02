Los sindicatos del metal de Pontevedra anuncian movilizaciones tras naufragar el nuevo convenio colectivo

Comisiones Obreras, UGT y CIG anuncian movilizaciones tras no alcanzar un acuerdo con la patronal en las negociaciones para la “modernización del convenio colectivo”. Los sindicatos han convocado sendas concentraciones el 1 de marzo en Vigo y el 11 en Valga, ambas de 11.00 a 12.00 horas para expresar su protesta contra los representantes empresariales, que, según aseguran, se han “levantado de la mesa y manteniendo sus imposiciones, pasividad e inmovilismo desde el inicio de las reuniones».

Según las patronales Asime, Atra e Instalectra no hay «suficiente acercamiento en posturas para continuar negociando», por lo que da por paralizada la negociación «a la espera de que mejoren las circunstancias o las perspectivas del sector y se puedan acercar las posturas entre las partes».

Las peticiones de los sindicatos

En este punto, las principales reclamaciones de los tres sindicatos pasan por la reducción de jornada, subrogación, licencias, la limitación de los centros especiales de empleo, así como la potenciación de la contratación indefinida, los planes de igualdad, los pluses de guardia y «una subida salarial acorde al esfuerzo que los cuadros de personal hicieron durante todo este tiempo de pandemia”.

Estas reclamaciones no son compartidas por las patronales, que aseguran a través de un comunicado conjunto de que «la situación de incertidumbre económica no permite prever una recuperación del conjunto del sector lo suficientemente contundente a corto plazo como para asumir un incremento salarial si este no va acompañado de alguna otra concesión, como puede ser el pago de la indemnización de los contratos eventuales al finalizar el contrato».

A vueltas con las subidas salariales

Las nuevas concentraciones convocadas por los sindicatos suponen reanudar las movilizaciones que las fuerzas sociales iniciaron el pasado mes de diciembre en Vigo, Vilagarcía y Pontevedra, las cuales aplazaron una vez que la patronal volvió a sentarse a negociar.

El principal escollo de la negociación de este convenio para 2020-2021, considerado por ambas partes como «de transición», se vincula a los salarios. Inicialmente, la parte empresarial propuso un incremento del 0% para 2020 y del 1,5 % para 2021, mientras que los sindicatos pidieron subidas del 1% en 2020 y del 2% en 2021.

Este viernes la patronal presentó su última postura, por la que se mostró dispuesta a una subida salarial del 0,5% en 2020 y el 2% en 2021, «siempre y cuando» se acuerde que la indemnización de contratos eventuales, que actualmente se paga mes a mes, se pague al finalizar el contrato.