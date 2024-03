Nueva Pescanova ficha como director de Finanzas a Pablo Pomares, ex de un gran proveedor de Mercadona

Cambios en Nueva Pescanova, la primera pesquera de España en manos de Abanca. Desde el pasado febrero, la compañía con sede en Chapela cuenta con un nuevo director de Finanzas. Se trata de Pablo Pomares, ejecutivo que hasta ahora ocupaba el mismo cargo en la valenciana Foodiverse, una de las grandes compañías de alimentación del país, con sede en Valencia, y que creció al calor de Mercadona, al ser su gran proveedor de ensaladas.

Con un extenso currículum como responsable de Finanzas que también pasa por Natra, DS Smith y Grupo Lantero, el ejecutivo madrileño sustituye en el cargo a Carlos López Jall, que desembarcó en la compañía en marzo de 2022 como director general de Finanzas y Administración. El ejecutivo indica en sus redes sociales que abandonó sus funciones en el grupo el pasado 1 de febrero. “Ha sido una gran experiencia, retadora y a su vez gratificante en un entorno complejo”, explica.

La salida de López Jall

López Jall indica que los meses pasaron volando en su periodo en la pesquera en la que su “curva de aprendizaje del negocio de productos del mar ha sido exponencial”. Aunque el directivo no especifica las causas de su marcha en su entrada en LinkedIn, indica: “Nueva Pescanova siempre estará en mis pensamientos. Gracias a esta etapa he conocido gente estupenda y me he pateado Galicia he navegado en la maravillosa ría de Vigo. Para mí se abre ahora una nueva etapa en búsqueda de nuevos retos profesionales, con muchas ganas de seguir evolucionando, formándome y aportando valor”.

Leer más: Los dueños de Nueva Pescanova e Iberconsa optan por sanearlas para elevar su precio tras la crisis del sector

El ejecutivo, que en su despedida tiene agradecimientos tanto para Abanca como para el equipo con el que ha trabajado en Pescanova, realiza una dedicatoria especial a José María Benavent, presidente de la pesquera y a quien fue su consejero delegado hasta el año pasado, Ignacio González. Ambos, explica, “los artífices” de su incorporación a la compañía de Chapela.

López Jall también ha hecho una mención especial en su escrito al equipo de finanzas de la compañía, que ha vivido “meses intensos con el proceso de due diligence de la posible venta a Cooke”.

Nueva etapa

Efectivamente, el nuevo CFO de Pescanova, Pablo Pomares, llega a Chapela unos meses después de que, en octubre del año pasado, Abanca decidiese aparcar, de momento, la búsqueda de un socio industrial para la pesquera. Fue entonces cuando la compañía anunció que las negociaciones que mantenía en exclusiva con la canadiense Cooke se quedaban en el cajón “de mutuo acuerdo”. De hecho, el presidente de la financiera heredera de las antiguas cajas gallegas destacó la decisión de “priorizar el plan estratégico de la compañía”.

Pomares trabajará a las órdenes de otra reciente incorporación, Jorge Escudero Hurtado, ex de Coca-Cola, Leche Pascual y Deóleo y que asumió el pasado septiembre el cargo de primer ejecutivo del grupo tras la marcha, en mayo, de Ignacio González. Entre sus atribuciones, “liderar y potenciar el crecimiento de la compañía e incrementar su rentabilidad”.

Los últimos tiempos han sido complicados para todas las compañías del sector debido, fundamentalmente, a un escenario de incremento de tipos que impactó de manera particular en unas compañías que, por sus características propias, suelen presentar altas deudas a corto plazo por su necesidad de circulante. A la espera de conocer los resultados de Nueva Pescanova correspondientes al ejercicio 2023, la compañía cerró el 2022 con unas pérdidas netas de 53 millones de euros, si bien su cifra de negocio tan solo decreció un 1% hasta los 1.074 millones.