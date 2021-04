Pablo Isla (Inditex) se moja y pide «el mayor consenso» con los fondos europeos

No es habitual que desde Inditex se realicen valoraciones de algo que no tiene que ver con su negocio. Sin embargo, en esta ocasión, el presidente de la matriz de Zara, Pablo Isla, ha hecho un llamamiento a alcanzar “el mayor grado de consenso posible” en la ejecución de fondos europeos para la recuperación, los Next Generation.

«Los fondos europeos suponen una oportunidad por su potencial transformador y su ejecución es un desafío enorme. Me gustaría hacer un llamamiento para que se consiga el mayor grado de consenso posible en su ejecución«, solicitó Isla, durante su participación en el foro organizado por El Español. El pasado mes de marzo, durante la presentación de los resultados anuales del grupo textil, indicó que Inditex no solicitaría ningún tipo de ayuda de los fondos de reconstrucción.

Reformas en la economía española

El presidente de Inditex ha subrayado que España ha «sufrido una crisis muy significativa» por un factor externo como el coronavirus. «Ha habido una respuesta europea para España importantísima tanto por los fondos como por el Banco Central Europeo. Va a ser importantísimo qué uso les demos a esos fondos y cómo se acompañan de las reformas que necesita la economía española para mejor su competitividad», remarcó.

De esta forma, Isla ha reiterado que la digitalización y la sostenibilidad, palancas sobre las que giran los fondos europeos de la recuperación, representan para cualquier empresa «dos pilares esenciales, estratégicos y elementos necesarios».

«Soy optimista con el potencial de la economía española, así como con el potencial y seriedad de las empresas, aunque tenemos retos que afrontar, pero en la actualidad hay empresas que son líderes en sus sectores y que funcionan como efecto tractor», dijo.

Isla alaba los ERTE de la pandemia

Por otro lado, el presidente de Inditex ha reconocido que el mecanismo para los ERTEs puesto en marcha por el Gobierno durante la pandemia se ha convertido “en una herramienta extraordinaria e imprescindible para mantener el tejido productivo«.

«Nosotros en ese contexto decidimos no solicitarlo, pero ha sido una herramienta extraordinaria», indicó.