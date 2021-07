Rescate a la SEPI e impagos: la pandemia golpea a Castro Sousa, uno de los grandes hoteleros de Galicia

El sector turístico se vio afectado como ningún otro por la pandemia del Covid. Que se lo digan a José Antonio Castro Sousa, uno de los grandes hoteleros de origen gallego junto con el chantadino Amancio López, el dueño de Hotusa. El pasado marzo se conoció la noticia de que la cadena que preside, Hesperia, había solicitado 55 millones de euros al fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), precisamente, para hacer frente a la crisis derivada del Covid-19. Pero ese no es el único dato que evidencia el golpe que ha supuesto el coronavirus para el histórico hotelero, durante años considerado como una de las grandes fortunas de la comunidad.

Con tres hoteles en Galicia (en A Coruña, Santiago y Vigo) que suman más de 750 plazas, este lunes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) comunicó que el Juzgado de Primera Instancia número 13 de la ciudad herculina había condenado por impago de rentas a Hotelera Noroeste SA, sociedad dependiente de Grupo Inversor Hesperia y que gestiona los activos en la comunidad. La jueza ha ordenado el desalojo del hotel de la firma ubicado en la calle Juan Flórez.

Amenaza de lanzamiento

Advierte el juzgado de que, en caso de que no se libere el edificio, se procederá a su lanzamiento el próximo 14 de julio, siempre y cuando no se recurra la sentencia y así lo solicite la empresa propietaria del inmueble, la sociedad El Pote.

La compañía también ha sido condenada en esta sentencia a abonar a la arrendadora del edificio más de 384.717 euros en concepto de alquileres impagados correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2020 más los intereses legales y a pagar las rentas y cantidades que, indica, debe desde la interposición de la demanda, el 30 de septiembre de 2020, hasta el total desalojo del inmueble.

La jueza, que ha declarado resuelto el contrato de arrendamiento del inmueble suscrito el 25 de agosto de 2000, explica en la sentencia que, desde abril de 2020 hasta la actualidad, de un total de 15 mensualidades impagadas, la compañía solo habría hecho el ofrecimiento de abonar una mensualidad y media.

Impagos en época de Covid

En la sentencia se explica que Hesperia argumentó que los impagos derivaban, precisamente, de la situación de crisis de la pandemia. No obstante, la jueza entiende que “las circunstancias económicas derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y el estado de alarma no pueden ser admitidas como presupuesto de exoneración del pago total de la renta durante seis meses consecutivos y, a fecha actual, de otras once mensualidades más”.

Todo hace indicar que Hotelera del Noroeste recurrirá la sentencia. Por el momento Hesperia no lo ha comunicado abiertamente, pero sí ha indicado que la compañía estudiará “los siguientes pasos legales a dar, siempre con el objetivo de mantener el contrato y la actividad del hotel, así como proteger a sus trabajadores directos e indirectos a los que lanza un mensaje de máxima garantía en sus puestos de trabajo”.

Hesperia pidió “un reajuste de rentas”

La sociedad dependiente de Grupo Inversor Hesperia asegura que el hotel se encuentra abierto y ofreciendo servicio a sus clientes “con total normalidad”. Explica que en 2020 solicitó a los propietarios del inmueble “un ajuste de las rentas para adaptarse a la situación de crisis sanitaria”. Según el relato de la sociedad hotelera, al no alcanzarse un acuerdo, presentó ante los juzgados una demanda de reequilibrio de rentas a la vez que solicitó medidas cautelares en noviembre de 2020.

Según la gestora del Hesperia coruñés, la vista para la determinación de estas medidas está prevista para este martes 6 de julio, “diez meses después de solicitarlas y tras la sentencia de desahucio”. “Contrariamente a lo que es habitual, el juzgado ha decidido estimar primero la solicitud de desahucio de la sociedad”, critica, para asegurar que su intención nunca fue la de rescindir el contrato de gestión del hotel, toda vez que asumió “una reforma integral del activo” que cifra en 10 millones de euros.

Casero e inquilino

Sea como fuere, la actual situación judicial que atraviesa el hotel de Hesperia deja claro el impacto que tuvo el coronavirus en el negocio de la compañía de José Antonio Castro Sousa, quien en 2018 rompió su histórica alianza con NH. La ruptura conllevó la pérdida de alguno de sus emblemas en Galicia, como fue el ahora NH Collection Finisterre, también en la ciudad herculina. Hesperia puso fin al acuerdo con NH tras vender su participación a la cadena tailandesa Minor, que lanzó una opa sobre la hotelera.

A finales 2018 y según las cuentas del Registro Mercantil, la sociedad Hotelera del Noroeste presentaba un patrimonio neto negativo de 15 millones de euros. Acabó el ejercicio, en el cual aún gestionaba en Galicia cuatro hoteles, con una cifra de negocio de 12,4 millones de euros y unos números rojos de algo más de 100.00 euros.

Por su parte, Grupo Inversor Hesperia, con unos 28 hoteles en toda España de 3, 4 y 5 estrellas, registró en 2019, el año anterior a la pandemia, ventas por encima de los 127 millones de euros y obtuvo un resultado neto consolidado de 15,5 millones de euros, una cantidad que estaba en línea con la de 2018 (si se descuenta, eso sí, el impacto positivo que generó ese año la venta de su participación del 8% en NH Hoteles).

Se esperaba que 2020 fuese su gran año histórico, después de las millonarias inversiones acometidas en 2019 para reformar varios de sus activos más importantes, aunque el Covid irrumpió en escena.

La sociedad demandante, El Pote SA, cerró el año 2019, último ejercicio del que hay cuentas depositadas, con una cifra de negocio de cerca de 900.000 euros y unas ganancias de 520.000 euros.

La crisis hotelera

La situación que atraviesa Hesperia no es única. El fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas cumplió el pasado sábado un año de vida con cinco rescates aprobados por un total de 1.080,8 millones de euros. Pendientes quedan aun las solicitudes de muchas grandes compañías.

Hasta la fecha medio centenar de empresas ha llamado a la puerta del fondo de rescate, muchas de ellas del sector turístico. Además de los 55 millones solicitados por Hesperia, también figuran Wamos (75 millones), Room Mate (52), Hotusa (200), Soho (32), Serhs (35), Juliá (37) o la aerolínea Air Nostrum (103).