Un respiro para Stellantis en Vigo: habrá menos parones por la crisis de los microchips

Pequeño alivio para la planta de Stellantis en Vigo. La dirección de la factoría de Balaídos ha mejorado sus previsiones de aprovisionamiento de piezas y ha revisado a la baja su estimación de paro para los meses de junio y julio.

«Afortunadamente, las previsiones para las piezas que estaban en riesgo, que preveíamos nos afectasen a final de mes, a día de hoy han mejorado», ha subrayado Stellantis, que ha indicado que los días 30 de junio y 1 de julio serán laborables.

Las tensiones en la cadena de suministro están golpeando a todo el sector de la automoción y Stellantis no era una excepción. Es por ello que pese a la «buena acogida» en el mercado de los vehículos ensamblados en su fábrica de Vigo, esta se vio sometida a numerosos paros y a la puesta en marcha de dos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ante la falta de componentes.

Recuperar la carga de trabajo perdida

Ahora, con unas nuevas previsiones más optimistas, se calcula que los dos sistemas de la planta olívica trabajarán con normalidad toda esa semana. Además, el sistema 2, donde se montan las furgonetas de las diferentes marcas del consorcio, operará el domingo 19 de junio para recuperar pérdidas de producción de los últimos meses.

En la reunión mantenida este jueves entre la dirección de Stellantis-Vigo y el comité de empresa, también se ha informado sobre el proyecto de fusión de las sociedades industriales y de comercio mayoristas en España, que se enmarca dentro de la estrategia del grupo Stellantis a nivel mundial, que consiste en reagrupar las actividades industriales y de comercio en cada uno de los países.

A vueltas con el Perte del Gobierno

Además, en relación al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha defendido que el Ejecutivo apoyará los grandes proyectos estratégicos de Stellantis.

Según ha asegurado en una entrevista radiofónica, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, está en continuo contacto con el vicepresidente de Stellantis para buscar fórmulas que garanticen el «compromiso firme» del Ejecutivo con la compañía.

El delegado ha pedido «dejar a un lado el ruido» y ha explicado que al Gobierno le consta que Stellantis presentará algunos proyectos dentro del Perte y que otros, más a largo plazo, no podrán financiarse bajo este plan estratégico, puesto que las fechas que maneja el grupo no coinciden con los plazos para obtener los fondos Next Generation.