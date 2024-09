Wofco estiró ganancias un 30%, por encima de los 22 millones, antes de comprar Fandicosta

Wofco escala puestos en el ranking de las grandes pesqueras a golpe de crecimiento orgánico e inorgánico y después de disparar sus beneficios un 30% el año pasado, en la antesala de la adquisición de Fandicosta.

Las cuentas consolidadas de World Fishing Company correspondientes al ejercicio 2023 y recientemente remitidas al Registro Mercantil indican que la compañía viguesa cerró el año con unos activos de 248,1 millones de euros, frente a los 182 precedentes, así como incrementó su patrimonio neto de los 31,8 a los 52,7 millones de euros. La cifra de negocio del grupo se estiró un 16%, al pasar de los 330 a los 382 millones de euros.

Con estas métricas, la pesquera más joven de las grandes del sector se anotó uno de los mejores resultados netos del pasado año, con un beneficio consolidado de 22,3 millones de euros frente a los 17,2 millones de 2022, un 30% más.

El resultado de explotación, el propio de la actividad de la compañía, rozó los 23 millones de euros.

Ventas sobre los 400 millones con Conarpesa

No obstante, en su informe de gestión, los administradores de Wofco recuerdan que el pasado año realizaron una compra de relumbrón, al hacerse con el 48% de las acciones de la argentina Conarpesa. Pero la operación no se cerró de forma oficial hasta enero de este año, por lo que no se contabilizó en el balance del ejercicio. Indican que, si así hubiera sido, la cifra de negocio del grupo alcanzaría los 412 millones de euros, con lo que se consolidaría como la cuarta pesquera en ventas, por detrás de Pescanova, Profand e Iberconsa.

En cualquier caso, todo parece apuntar que Wofco dará el sorpasso este año al grupo en manos del fondo Platinum ya que, si se tiene en cuenta la cifra de negocio de Fandicosta, que rozó los 130 millones de euros en 2022, la pesquera sobrepasará sin problema este 2024 los 500 millones de euros de ventas.

Leer más: Profand da un vuelco a la planta de la quebrada Isidro de la Cal para abastecer a Mercadona

Los administradores de la compañía indican en su memoria que para este 2024, sin tener en cuenta las adquisiciones, esperaban «continuar con la estrategia de crecimiento», anotándose una evolución de un 11% en las ventas, «además de una sensible mejora de los márgenes».

Ría de Aldán

Pero, adquisición de Fandicosta a un lado, al menos en 2023, sin tener que digerir aún las compras aceleradas del último ejercicio, Wofco se consagró con una de las pesqueras con mayores beneficios junto con Pescapuerta.

Según la documentación consultada por Economía Digital Galicia, también a finales del año pasado, Aldan Pacific, controlada al 40% por Wofco, firmó un préstamo con Globalbank por el cual la pesquera recuperó a inicios de este año 5 millones de euros que había anticipado para la compra y reparación del buque Ría de Aldán, un atunero de 90 metros destinado a la pesca de atún en el Pacífico.

Compra de Fandicosta

La compra de Fandicosta se cerró en junio de este año. Wofco asumió las instalaciones de Domaio (Moaña) y el 90% de la plantilla que trabajaba en producción, de un total de 214 trabajadores.

Además, tras la quita aceptada por los acreedores, Wofco aceptó el resto de la deuda (en torno a los 20 millones de euros) mientras que la Xunta, con un 12% de la pesquera, cedió su participación a cambio del mantenimiento de los empleos.