¿Por qué los Fondos Europeos son tan importantes para las pymes?

Históricamente en España devolvemos +50% de los fondos europeos asignados y somos incapaces de gastar el dinero que recibimos de la UE, por ello tenemos una de las peores ejecuciones, por detrás de Eslovaquia o Rumanía. Solo el 9% de las empresas acceden a ayudas públicas, de ellas el 80% de los casos siempre son las mismas y el 30% de los proyectos están sin realizar por falta de financiación. Por ello, el 30% de los fondos disponibles no llega en condiciones óptimas a los beneficiaros, lo que provoca que +1.800M€ no refuercen la economía española por desconocimiento, no solicitud o devoluciones.

Los países más avanzados en ejecución de fondos europeos son Finlandia, con un nivel de ejecución del 82%, Irlanda (76%), Austria (75%), Luxemburgo (74%) y Suecia (70%).

Todo esto en un mundo que vuela a velocidad de vértigo, en el que nos tenemos que adaptar a sistemas complejos, dinámicos, interconectados e impredecibles, y que coyunturalmente está en estado de recesión económica por las pandemias, guerras, falta de liderazgo y abundancia de egos.

El siglo XXI requiere de una mentalidad biológica que reconozca que las organizaciones son sistemas abiertos constituidos por elementos interdependientes y que interactúan de manera continua con otras organizaciones, produciéndose millones de conexiones de forma simultánea con elementos que, técnicamente, están fuera de las propias organizaciones. Y por otro lado empresas biónicas que combinen las capacidades de las personas y las máquinas para desarrollar experiencias y relaciones superiores con los clientes, procesos más productivos y tasas de innovación crecientes, donde el verdadero poder de una organización radica en la creatividad humana y donde las máquinas son solo facilitadores.

Necesitamos una mentalidad cada vez más innovadora. Hoy en día, existe una máxima competencia en todos los sectores económicos, donde además de tener que competir cada vez con más empresas a nivel local, internet y la globalización nos han obligado a competir con empresas ubicadas en otras ciudades y países. Ante esta situación, innovar se ha convertido en la única forma efectiva de desmarcarnos de nuestros competidores, crecer e incrementar nuestra rentabilidad. Implementar las tecnologías más allá las soluciones estándares de mercado, así como metodologías innovadoras que nos ayudan a ser cada vez más competitivos, y al mismo tiempo, utilizar los fondos europeos, no solo para nuestro beneficio como organización, sino también para mejorar y transformar el ecosistema donde nos movemos, son factores clave.

Porque necesitan talento

Es importante considerar que la acumulación de tecnología más grande de la historia, está puesta a disposición de las personas para mejorar su calidad de vida y generar nuevas oportunidades. Esta etapa va a requerir perfiles tipo T, con competencias digitales y que trabajen de forma inteligente, cuando quieren, sin limitaciones, desde cualquier lugar y dispositivo, con flexibilidad, autonomía que les permita conciliar el trabajo con su vida personal.

Organizaciones donde van a convivir por primera vez en la historia de la humanidad seis generaciones: generación silenciosa (nacidos entre 1925 y 1944), los Babyboomers, la Generación X, los Millenials, los Centennials, y la generación alpha (nacidos a partir de 2011) y que son los que consideran la tecnología como algo natural en su entorno.

Todo ello en un mercado en el que las nuevas profesiones del talento digital (tecnología, datos y nuevas metodologías de trabajo) crearán +600.000 nuevos empleos en los próximos años, muchos más de los que la tecnología va a destruir.

Un talento que desde el punto de vista de la esperanza de vida saludable seguirá experimentando progresos notables hasta probablemente superar los 120 años de vida y que según el profesor de Harvard e ingeniero molecular George Church, será joven hasta la muerte.

Porque necesitan tecnología

Las organizaciones se transformen digitalmente para mejorar su capacidad de servir a quienes la constituyen en la era digital, mediante la implementación de cultura, personas, procesos, accesibilidad y tecnología.

Estamos contemplando como las empresas de todos los sectores están adoptando la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, la XR (realidad extendida), el blokchain, el 5G y otras muchas tecnologías, cuya combinación, junto con sensores de datos de bajo coste, potencia informática, almacenamiento en la nube, conectividad móvil y robótica, mejoran las relaciones con todos los usuarios y contribuyen a automatizar todos los procesos.

Y estamos entrando en la Computación ubicua o silenciosa (idea del visionario Mark Weiser en 1980) que es la creación de una nueva plataforma invisible, un ecosistema compuesto por dispositivos y sensores (IoT) que sólo se perciben cuando se utilizan, y con los que se interactúa de la manera más natural posible, sin necesidad de interfaces que requieran un aprendizaje. Se trata, en otras palabras, de romper el imperativo de la pantalla.

Porque necesitan financiación

La estrategia Europea de los Fondos Comunitarios está enfocada en la modernización, sostenibilidad y transformación digital de empresas e instituciones. Para desarrollarla pondrá en el mercado en los próximos años +1,82 billones de euros que están disponibles para todas las empresas de los estados miembros de la UE.

España es el país con más asignación de fondos junto con Italia. Solamente en los fondos NEXT GEN recibirá cerca de 77.230M€ entre los años 2021 y 2023 en transferencias no reembolsables y podrá acceder a un volumen máximo de 67.300 M€ en préstamos. A esto hay que añadir los Fondos Estructurales y la Política Agrícola Común 2021–2027 que supondrán otros 79.000M€. Los fondos asignados a España suponen el 11% del PIB nacional, y equivalen a unas 5,5 veces la inversión pública anual.

A nivel europeo existen otros fondos dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 dotados con 1,07 billones de euros, entre los que destacan en educación el Erasmus+, en innovación los Horizon y en cultura los de Europa creativa.

Porque necesitan un director de proyecto externo

Cuando un directivo interino o Interim mánager con experiencia entra en un proyecto, se produce un soplo aire fresco dinamizador que provoca una revisión de las formas de hacer, aportando metodologías innovadoras, abriendo su red de networking y negocios, generando visión estratégica 360 y optimizando el uso de la tecnología. Esto facilita la gestión de proyectos sin paralizar el día a día de las empresas y permite que un profesional especializado se encargue de llevar a buen puerto el nuevo modelo de negocio transformador.

Disponer de una metodología propia es un factor relevante para gestionar los fondos europeos y tiene que abordar esta los siguientes hitos:

Diagnóstico empresarial: análisis de la situación actual de la empresa, el modelo de negocio y del equipo gestor. Análisis de propuestas: valoración de todas las posibilidades de proyecto para ver cuál es la que mejor encaja. Metodología de selección y equipo: elaborar un criterio objetivo de selección basado en un algoritmo con criterios de economía digital, transición ecológica, cohesión y vinculación potencial con fondos europeos y con el Plan de Recuperación y Resiliencia. Selección equipo a través de PDA assessment Estado del arte: ver las mejores prácticas existentes en el mundo sobre el proyecto seleccionado Diseño del plan de acceso a los fondos: identificación de oportunidades, creación o revisión del plan de negocio y del plan técnico, búsqueda de las mejores fuentes de financiación públicas y privadas, KPIs, impactos y cronograma Presentación del plan: integrar en el equipo conocimiento en las áreas técnica, legal, fiscal y regulatoria que requiere el proceso y el canal adecuado para presentarlo. Gestión del proyecto: es la fase de la transformación, por tanto, de carácter fundamental para la organización, donde se pone el foco en la implantación, el seguimiento y la verificación. Cierre y ejecución: seguimiento, justificación y requerimientos del proyecto.

Porque necesitan cooperar entre ellas.

Los fondos que se presentan en el MFP 21-27 exigen un Consorcio de al menos tres países. Este es un formato de asociación que compromete a las distintas partes para el desarrollo de un determinado proyecto en un plazo de tiempo concreto, pero que no posee las restricciones u obligaciones que poseían otros formatos tradicionales como las UTE (Unión Temporal de Empresas), es un instrumento ágil y sencillo que permite que distintas entidades (públicas y privadas), se unan y puedan desarrollar proyectos transformadores sin más obligaciones que las propias derivadas del desarrollo de un proyecto conjunto. En definitiva, favorece que la cooperación sea más efectiva.

Además, resultará imprescindible que organizaciones de distinta índole, empresas, universidades, administraciones y sociedad civil, se asocien y cooperen para poder presentar proyectos más ambiciosos y realmente transformadores, porque hoy está en plena actualidad la teoría del equilibrio de Nash (Teoría de Juegos), que nos dice que los paradigmas demuestran matemáticamente cómo la búsqueda de una solución que beneficie a todos consigue generar mayores beneficios para los participantes.

“No puedes usar un mapa antiguo para explorar un mundo nuevo.” Albert Einstein.