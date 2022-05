Alfonso Rueda, nuevo presidente de la Xunta tras la dimisión de Feijóo

Alfonso Rueda, líder del PP de Pontevedra y número dos de Alberto Núñez Feijóo durante sus mandatos, se ha convertido en el sexto presidente de la Xunta. Los 41 votos favorables del Partido Popular, en el que no estaba Pedro Puy debido a un problema médico por el que fue trasladado al hospital, permitieron la investidura del dirigente pontevedrés pese al rechazo de los partidos de la oposición, BNG y PSdeG, que sumaron 33 votos en contra.

El jefe del Legislativo gallego, Miguel Santalices, cumplimentará el siguiente trámite y enviará una comunicación telemática oficial de su elección parlamentaria al rey Felipe VI. Rueda tomará posesión de su cargo en el Parlamento el sábado y culminará la sucesión en el congreso del PPdeG el 21 y 22 de mayo, cuando se haga también con la presidencia del partido, según el acuerdo que impulsaron el propio Feijóo y Miguel Tellado con los barones territoriales.

El nuevo presidente de la Xunta, que encadena 13 años en el Gobierno gallego, promete continuidad con la gestión de Feijóo, aunque no ha desgranado más medidas que la rebaja de impuestos que anunció el pasado martes. «La nueva etapa no estará marcada por la ruptura. Será continuidad de la buena. No hay razón para bruscas sacudidas«, argumentó Rueda.

Respeto entre partidos

Tras proclamar su «orgullo» por lo hecho en los 13 años de mandato que arrancaron en 2009 y finalizado su discurso, ha bajado de la tribuna y ha saludado efusivamente a Feijóo, con quien se ha fundido en un abrazo. Juntos inicialmente y después Rueda en solitario han saludado a las bancadas populares, en medio de una prolongada ovación. Aunque el aplauso más largo llegó una vez investido, igual que un nuevo saludo entre Feijóo y sucesor.

La líder del BNG, Ana Pontón, y el portavoz parlamentario del PSdeG, Luís Álvarez, han saludado al nuevo presidente, y también a Alberto Núñez Feijóo.