Así fue la tragedia del Covid en Galicia: más del 15% de los infectados mayores de 80 fallecieron

Los datos fríos ejemplifican la magnitud de la tragedia humana del Covid durante el ejercicio 2020. Durante el primer año de la pandemia, el 99% de las muertes por coronavirus se produjo en personas mayores de 50 años y más del 70% eran mayores de 80 años, pese a representar menos del 9% de la población gallega. Del mismo modo, de todos los mayores de 80 que se infectaron, más del 15% falleció.

Además, con su avance y la generalización de las PCR, el porcentaje de casos detectados por grupo de edad es muy semejante prácticamente en todos ellos, y se ha roto el «mito» de que los menores «no se contagian».

Estas son algunas de las conclusiones recogidas en un trabajo realizado por investigadores de la USC, UVigo y del Sergas en el que se analizan los datos de un año de pandemia en Galicia.

Un análisis de las tres olas

El trabajo ha sido publicado recientemente en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health con el título «One year of the Covid-19 pandemic in Galicia: la global view of age-group statistics during three waves».

Está firmado por el catedrático de Análisis Matemático de la USC Juan José Nieto, junto a los profesores de la UVigo Iván Area y Henrique Lorenzo, así como por Pedro J. Marcos del Sergas.

En él se analizan los datos de personas fallecidas y contagiadas y de ingresos en hospital y en unidades de cuidados intensivos por grupos de edad y en distintos momentos de la pandemia: en la primera ola, en el año completo y en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y los primeros días de abril de 2021, coincidiendo este último período con el comienzo de la campaña de vacunación y la propagación de la mutación británica del virus en Galicia.

El 71% de los fallecidos, mayor de 80

En el análisis realizado, los investigadores señalan que en un año de pandemia casi el 71% de las personas fallecidas era mayores de 80 años. Además, el 19% estaba en el grupo de edad de 70-79; algo más del 6% en el grupo de 60-69 y un poco menos del 3% en el grupo de 50-59 años de edad. De este modo, más del 99% de las muertes se produjeron en personas mayores de 50 años.

El porcentaje de personas fallecidas respecto al total de muertes, según se recoge en el estudio, decrece a medida que va avanzando la campaña de vacunación en las personas mayores de 80 años. De las 10.836 personas mayores de 80 años que padecieron la dolencia, los autores del trabajo señalan que 1.643 de ellas murieron. «Murió más de un 15% de las personas mayores de 80 años que enfermaron«, afirman.

Respecto a los datos de defunciones, los investigadores también subrayan que «resulta muy importante destacar que el máximo diario de personas fallecidas en la primera y en la tercera ola tienen valores muy similares«.

Adiós al mito de los jóvenes

En este sentido, los investigadores destacan que durante la primera ola de la pandemia y en el comienzo del actual curso académico se repitió en distintos foros que del Covid no afectaba a las personas menores. «La realidad es bien distinta«, contraponen.

Así, detallan, en la primera ola, los datos oficiales sobre la afectación en los grupos de edad de 0-9 y de 10-19 arrojaban unos porcentajes del 0,84% y 1,61% de los casos, respectivamente, es decir, algo más del 2% de los casos, cuando estos grupos representan casi el 16% de la población.

Sin embargo, indican, si se analiza lo sucedido desde el 1 de enero de 2021 se observa que en el grupo de 0-9 se recogieron el 7,93% de los casos «cuando representan el 7,30% de la población gallega» y en el grupo de 10-19 el 9,99% de los casos cuando representan el 8,50% de la población.

«Con el avance de la pandemia y la generalización de pruebas PCR entre la población se observa que el porcentaje de casos detectados por grupo de edad es muy semejante«, indican los investigadores. «El mito de que el Covid-19 no afecta a las personas de menos edad queda claramente demostrado que no es cierto», afirman los investigadores.

Más infecciones en la tercera ola

La extrapolación de estos porcentajes a la primera ola, añaden los autores del trabajo, «indicaría que una población de unos 3.000 contagiados asintomáticos menores de 20 años no detectados habrían actuado como vectores de transmisión de la enfermedad en la primera ola«.

Otro aspecto importante en relación con los nuevos contagios analizados en el trabajo es que «el máximo de infecciones de la tercera ola fue cuatro veces superior al de la primera ola».