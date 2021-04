Ayuso ‘pasa’ de Feijóo en campaña: el PP gallego reconoce que “no hay nada previsto”

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, manifestó esta semana que no existen diferencias de discurso entre él y su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, quien opta a la reelección como presidenta de Madrid. No obstante, y a pesar de que el dirigente gallego es uno de los barones del partido que más éxitos ha cosechado en los últimos tiempos (en julio del año pasado revalidó la presidencia de la Xunta de Galicia encadenando cuatro legislaturas consecutivas con mayoría absoluta), todo parece indicar que su perfil no se ajusta a la campaña planteada por la dirigente madrileña, favorita en las encuestas. Este viernes, el secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, manifestó que el partido no descarta la “posibilidad de participar” en los actos electorales con motivo de los comicios del 4 de mayo, si bien reconoció que “todavía no hay nada previsto”.

Eso sí, tan solo una jornada después de que Feijóo desease a Ayuso suerte y de que manifestase que espera que, tras las elecciones de mayo, la Asamblea de Madrid tenga la misma “estabilidad” que tiene Galicia, Tellado se ha limitado a responder, preguntado sobre la participación del barón autonómico en la campaña electoral, que siguen “a disposición de Madrid”. “Por tanto, lo que se pueda concretar se concretará en los próximos días”, dijo.

No descarta «la posibilidad de participar»

En cualquier caso, el número dos de los populares gallegos ha confirmado que está «en conversaciones habitualmente con el partido y las estructuras» a nivel estatal y autonómico, por lo que por ahora no descarta «la posibilidad de participar» en la campaña.

«Nos apoyamos mutuamente de forma reiterada, formamos parte de un mismo proyecto político, que es el PP de España«, insistió Tellado, quien también ha aludido a «cuestiones de agenda» para que la presencia de Feijóo en Madrid todavía no se haya concretado.

La campaña de Feijóo, sin Ayuso

Hay que tener en cuenta que Díaz Ayuso tampoco participó el año pasado en la campaña del PP gallego a las elecciones autonómicas que se celebraron en julio. Fue esa, no obstante, una campaña de actos reducidos, marcada por el coronavirus (las elecciones gallegas y vascas estaban previstas para el mes de abril y fueron suspendidas por el confinamiento). Entonces, el presidente gallego optó por tomar distancia de su formación. El propio Pedro Sánchez, en sus actos de campaña en Galicia (el PSOE no consiguó aumentar escaños y se vio sorpassado por el BNG, que se convirtió en segunda fuerza política), acusó a Feijóo de tratar de esconder las siglas del PP, minimizadas en sus logos y actos.

En esa campaña se especuló mucho con el deseo del PP gallego de minimizar la presencia de Pablo Casado en los actos, si bien, finalmente estuvo presente y compartió cartel con Feijóo e incluso con Mariano Rajoy. Si bien Ayuso no acudió, quien sí lo hizo fue el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, que, junto con Feijóo y Mañueco es uno de los grandes barones autonómicos del partido que, en muchas ocasiones, han marcado distancias con la actual dirección de Casado y Teodoro García Egea.