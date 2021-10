Caballero y González Formoso discuten por ver quién está más lejos de Feijóo y más cerca de Pedro Sánchez

Una disputa sin palabras gruesas pero que evidenció la división entre dos candidatos que invocan a Pedro Sánchez como pieza clave para reactivar a su partido en Galicia. Es el resumen del debate entre Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso, que compiten por la secretaría xeral de un PSdeG que en las últimas elecciones autonómicas fue sorpassado por el BNG de Ana Pontón, quedando relegado a la posición de tercera fuerza en el Parlamento gallego.

La estrategia de ambos políticos, el actual secretario xeral de los socialistas gallegos y el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, estaba clara ya antes del encuentro. Ambos la han evidenciado a lo largo de una campaña de primarias con cruces de acusaciones y bronca incluso para acordar la fecha de un debate que acabó por celebrarse un miércoles a las 23.00 horas y acabó entrada la madrugada.

De Felipe González a Pedro Sánchez

Gonzalo Caballero insistió en que, a pesar de los resultados de las autonómicas de julio del pasado año, en las que Feijóo logró encadenar su cuarta mayoría absoluta, igualando los registros de Manuel Fraga, el PSdeG estaba en línea ascendente en Galicia. “El resultado fue malo, porque no conseguimos desalojar a Feijóo, pero logramos acabar con la tendencia decreciente del PSOE en las autonómicas desde el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. El proyecto empieza a germinar y no podemos pararlo ahora. El PSdeG no puede ser una máquina trituradora de líderes”, explicó el dirigente de origen vigués, que indicó que tanto el propio Touriño como Felipe González y Pedro Sánchez –al que, apuntó, una operación de las baronías intentó descabezar– perdieron elecciones antes de ser presidentes. “También tú, Valentín, la primera vez que te presentaste en As Pontes quedaste como cuarta fuerza política”, espetó a su rival. Este replicó que la diferencia radicaba en que él había logrado doblar los apoyos del PSOE en esos primeros comicios, algo que Caballero no consiguió en el Parlamento.

El sobrino del todopoderoso alcalde de Vigo, Abel Caballero (quien, por cierto, no ha apoyado de forma pública a ninguno de los dos candidatos) insistió en que la receta para vencer al PP de Feijóo está en una “política de izquierda galeguista, feminista y ecologista”. Si bien reconoció el papel de Formoso al frente de la Diputación de A Coruña, insistió en que algunas de las declaraciones de su oponente estaban más cerca de los postulados del PP que del socialismo.

A lo largo de la hora y media que duró el debate, el actual secretario xeral aludió en distintas ocasiones en que Formoso no había acudido al mitin que Pedro Sánchez ofreció en A Coruña hace ahora dos años, antes de las elecciones generales, en un momento “decisivo para el partido”. “A veces escucho discursos que me suenan al PP. Debemos ser reivindicativos, pero trabajar con lealtad. En tiempo de campaña, hace dos años, no es oportuno no estar en el mitin con Pedro en A Coruña, pero sí una semana antes sacarte una foto con Feijóo”, dijo, en referencia a un acto de la Diputación, que calificó de “abrazo del oso”. Consciente de que Formoso apela a los resultados de las elecciones autonómicas para justificar el cambio al frente del partido, indicó: “Si hablamos de eso, también hay que decir que en las autonómicas, el peor resultado por provincias se obtuvo en A Coruña”.

El abrazo del oso

Las cartas de González Formoso también eran conocidas. El alcalde de As Pontes insistió en que fueron los propios electores, con los resultados de las autonómicas de 2020, los que evidenciaron la necesidade de un cambio al frente de la formación en Galicia. Recordó el presidente de la Diputación que los socialistas consiguieron en la comunidad resultados históricos en los últimos comicios europeos, generales y municipales. No ocurrió lo mismo en las autonómicas, con Gonzalo Caballero como candidato. “Soy un afiliado más. El pequeño de siete hermanos, hijo de un trabajador y una trabajadora. Sé lo que es el valor del esfuerzo y de la humildad y no me resigno. Hace 20 años no me resigné a que As Pontes fuese territorio del BNG y el PSOE pasó de tener un concejal a 12. Tampoco me resigné en la provincia de A Coruña, cuando se decía que era un territorio del PP. Hoy en día tenemos más alcaldías que el Partido Popular y presido la Diputación. Tampoco me resigno ahora a ser tercera fuerza política, Galicia no es del PP, es de quien la escucha y de quien la entiende”, dijo en su primer turno de palabra.

Formoso indicó que uno de los problemas de la actual ejecutiva del PSdeG es que Caballero nunca integró a las candidaturas rivales, algo que habría ido desgastando a la formación. “Necesitamos una fotografía que se parezca más a la ejecutiva provincial de A Coruña, donde están integradas todas las sensibilidades, en contraposición con la ejecutiva nacional gallega, donde de los 60 miembros, no hay ni un integrante de la candidatura perdedora”, censuró.

Debate entre Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso

“Aquí falta autocrítica. Algo pasó para que la ciudadanía que cogió la papeleta roja en las últimas municipales, un año después dejase de hacerlo. ¿Por qué se reforzó Feijóo en plena pandemia y nosotros no, si el BNG, que estaba casi en desaparición parlamentaria sacó 13 escaños más, relegándonos a ser tercera fuerza política?”, esgrimió. “El compañero Pedro sabe por qué no estuve en el mitin de A Coruña porque así se lo comuniqué y lo entendió. Porque tenía que estar al lado de trabajadores y trabajadoras en ese momento”, respondió. «Abrazo del oso es permitir que el Gobierno del PP siga con mayoría absoluta en Galicia«, dijo, en relación a las acusaciones de supuesta connivencia con Feijóo.

Sobre los resultado electorales, el también presidente de la Diputación de A Coruña aprovechó una de sus intervenciones para trasladarle una encuesta del CIS en la que, según ha indicado, se muestra a Gonzalo Caballero como candidato con menor tirón.

Así, entre alusiones a Núñez Feijóo y a Pedro Sánchez, se cerró un debate que, en cualquier caso, se resolverá el próximo fin de semana, cuando se celebrará la votación del proceso de primarias del que ha de salir el próximo secretario xeral de los socialistas gallegos.