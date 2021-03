¿Cómo será la Semana Santa del Covid? Sanidade aún no tiene ni idea

Sanidade no tiene ninguna nueva medida para avanzar en la desescalada sobre la mesa. El conselleiro Julio García Comesaña ha apelado a la prudencia y ha asegurado que es pronto para hablar de un nuevo alivio en las restricciones, que podrían pasar por el aumento de aforos o de grupos de no convivientes. Sí que ha señalado que otras como la apertura de Galicia o retrasar el toque de queda no están sobre la mesa.

El conselleiro tampoco quiso pronunciarse sobre el operativo de Semana Santa, pues entiende que es pronto para tener un «posicionamiento rotundo» sobre las medidas que deben regir y que tendrán que ser acordes con la situación epidemiológica en aquel momento.

«Es francamente difícil, a falta de más de un ciclo epidemiológico –14 días–, tener un posicionamiento rotundo», ha reconocido. Arrojará algo de luz el próximo consejo interterritorial donde se abordará el borrador de medidas que ha enviado el Ministerio de Sanidad.

García Comesaña ha apostado por acordar un documento de consenso entre las comunidades como mejor vía.

A Coruña y Pontevedra se abrirán «lo más pronto posible»

Cuestionado por los próximos pasos en la desescalada, el conselleiro apuntó a los aforos y a las reuniones de no convivientes, pero matizó que lo oportuno es ir “paso a paso”. Añadió que con la hostelería cerrando en la Comunidad a las 18,00 horas, «no se está planteando modificar el toque de queda». No obstante, ha dicho que «no es descartable en las próximas semanas» si los datos evolucionan como hasta ahora.

En cuanto al cierre perimetral de la Comunidad, ha apelado a la misma prudencia que con la desescalada o con el toque de queda, alegando que «de momento se está en la fase de ir abriendo» progresivamente territorios interiores y «todavía quedan cerradas áreas tan importantes como A Coruña o Pontevedra». «Si los datos lo avalan, lo haremos lo más pronto posible», ha garantizado.