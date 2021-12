Congreso del PSdeG: Gonzalo Caballero recrudece su guerra con Formoso por el veto a sus listas

Nuevo episodio en la guerra entre el portavoz parlamentario del PSdeG, Gonzalo Caballero, y su sustituto al frente de la secretaría xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso. Caballero ha instado a la dirección del partido en Galicia a «permitir la participación» en el XIV Congreso del PSdeG después de conocerse que la comisión organizadora ha decidido dar por no válidas sus listas.

«El Partido Socialista debe ser referencia de democracia interna y garantías democráticas. La pluralidad y el respeto a las normas democráticas son cuestiones fundamentales y sostenidas por el marco constitucional y legal», ha señalado en un mensaje publicado a través de su perfil de la red social Twitter. El socialista indica que presentó «en plazo» las candidaturas al comité nacional y al federal y denuncia que «quieren impedir que se voten» con la «excusa de que fueron presentadas por correo remitido a la organización».

«Negar la representación del 40% de la militancia es un retroceso», apunta el exsecretario xeral del PSdeG, que recuerda que incluso en las primarias utilizan el correo electrónico para presentar las candidaturas.

El lío con las listas

En concreto, los afines al portavoz parlamentario, Gonzalo Caballero, presentaron candidaturas alternativas tanto al comité nacional como al federal al finalizar sin acuerdo las negociaciones durante la primera jornada del XIV Congreso Nacional del PSdeG.

Sin embargo, la comisión organizadora de la cita no ha dado por válidas estas listas al considerar que presentan «múltiples irregularidades». El portavoz parlamentario del PSdeG se postulaba para encabezar una lista alternativa formada por siete personas para el comité federal, en la que figuraban en el número dos y tres los diputados Paloma Castro y Martín Seco, respectivamente. Además, cerraba la candidatura Luis Toxo.

Por su parte, la diputada autonómica Noa Díaz es la número uno de otra lista alternativa –conformada por 228 personas– al comité nacional, y en la que figuran en los primeros puestos nombres como los de los alcaldes de Cedeira (A Coruña), Pablo Moreda; Forcarei (Pontevedra), Verónica Pichel; y Pedrafita do Cebreiro (Lugo), José Luis Raposo. Para obtener representación de ser validadas, estas tendrán que alcanzar un 20% de apoyo en el XIV Congreso, en el que hay un total de 491 delegados acreditados.

Hasta pasadas las doce de la noche no se materializó el registro de estas listas tras haber diferencias en el formato de inscripción. Así, la comisión organizadora del XIV Congreso del PSdeG señaló que éstas debían presentarse de forma física y no por correo electrónico, como habían hechos los afines a Caballero. Además, considera que estaban fuera de plazo, tanto del inicial como de la prórroga concedida a petición de los de Gonzalo Caballero, y que presentaban «múltiples irregularidades», aspectos que, según apuntaron fuentes socialistas, hacen que no se puedan dar por válidas.