El certificado Covid vuelve a dejar al ocio nocturno en manos de la justicia gallega

El protocolo negociado durante los últimos días por la Xunta y los representantes del ocio nocturno gallego plantea incorporar el certificado Covid para el nivel más alto de seguridad en los locales. La medida, que se prevé que reciba la aprobación del comité clínico en la reunión del martes, depende en última instancia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El alto tribunal gallego tumbó hace un mes el uso del certificado en la hostelería, pero el Tribunal Supremo apoyó recientemente que se pueda exigir en determinadas situaciones epidemiológicas y contextos, incluyendo la hostelería. En esto se basa la Xunta para intentar incorporar la exhibición del carné Covid para acceder a los locales de ocio nocturno, un requisito con el que el propio sector está de acuerdo, aunque con discrepancias dentro del mismo.

Sin embargo, la incorporación del certificado Covid, si el TSXG lo permitiese, se pondría en práctica solamente en aquellos locales con el nivel más alto de seguridad, el que recibirá las dos «cunchiñas» como es el caso de la hostelería en general. En los locales que se cumpla este nivel de normas, el aforo alcanzará el 75% en interior y el 100% en exterior; mientras que el resto mantendrán el 50-75% actuales y tendrán que cerrar a las 3 de la madrugada.

Leer más: División entre los hosteleros gallegos por la posible vuelta del certificado Covid tras el fallo del Supremo

Medidas uniformes

En las reuniones con la Xunta, los empresarios abogaron por incorporar el certificado en todos los locales y establecer así un horario de cierre y porcentaje de aforo uniforme. La cuestión quedó pendiente en la reunión de este lunes, después de que la Xunta comunicase que debía estudiar la propuesta y los argumentos que puedan defenderse ante el TSXG, que debe validar este requisito.

Aunque parece haber consenso, lo cierto es que la posible vuelta del certificado Covid no es celebrada por todos. Hace dos semanas, los dueños de bares y restaurantes de Santiago alegaron que no veían razones para restituir la medida que tumbó el el alto tribunal gallego en agosto tras el recurso presentado por este mismo colectivo. En un comunicado, estos hosteleros remarcaron que la aplicación de la norma «tiene que necesariamente traducirse en una permisividad de poder trabajar en el 100% de nuestros límites de capacidad y horarios«, una petición que no se cumpliría según lo pactado hasta el momento.

El camino que queda es incierto. La propuesta de los representantes del ocio nocturno y la Xunta se someterá este martes a validación del comité clínico, incluyendo el requisito del certificado solo en uno de los niveles, y una vez reciba luz verde, la Xunta tiene intención de trasladarlo de forma inmediata al TSXG. Si el alto tribunal gallego lo validase esta vez, se pondría en marcha este mismo fin de semana.