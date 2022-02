Feijóo agradece el capote de Ayuso pero mantendrá su silencio hasta el miércoles

El presidente de la Xunta mantiene un medido silencio acerca de si se presentará o no al Congreso extraordinario del PP para elegir al sucesor de Pablo Casado al frente del partido. Aunque tanto dentro como fuera de la formación se da por hecho que el mandatario gallego dará el salto a la política estatal, Alberto Núñez Feijóo insiste en no oficializar su candidatura hasta que el proceso no se convoque.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Vigo, el también presidente del PPdeG ha recordado que el Congreso Extraordinario para elegir al nuevo mandatario popular a nivel nacional aún no está formalmente convocado y se ha remitido a las reuniones que tendrán lugar este martes, del Comité Ejecutivo Nacional y de la Junta Directiva de su partido.

«Apoyo explícito» de Ayuso

Con todo, y tras afirmar que solo anunciará su decisión a partir del miércoles, ha agradecido el «apoyo explícito» tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como del resto de presidentes autonómicos del PP, aunque ha recordado que todos ellos tienen «un voto» en el Congreso, al igual que cualquier militante de cualquier lugar de España.

Feijóo quiere alejar la sombra del dedazo en lo que tiene que ver con la sucesión de Casado. Aunque se da por hecho que se presentará al congreso y que, ganará, incluso en el hipotético caso de que se presente más de una candidatura, en la última semana, el presidente gallego ha insistido en que él se hizo con la presidencia del PPdeG mediante un proceso de primarias democrático, en el que había más contendientes.

El apoyo público de Isabel Díaz Ayuso a Feijóo no es baladí. Primero, porque con Feijóo es la líder autonómica del partido más fuerte y con mayor proyección mediática. Segundo, porque, al fin y al cabo, el fin político de Casado y Teodoro García Egea parte de un enfrentamiento directo con la dirigente relacionado con las sospechas que planean sobre la adjudicación de contratos de la Comunidad de Madrid a una empresa que habría estado asesorada por su hermano.

El camino de Feijóo hacia Madrid es largo, a pesar del apoyo manifiesto de las baronías del PP. Queda todavía la incógnita de cómo se llevará a cabo ese desembarco (se especula con la posibilidad de que el político pueda desembarcar en el Senado), cuál será su equipo y cómo abordará cuestiones inmediatas, como la relación del partido con Vox tras el resultado de las elecciones de Castilla y León.