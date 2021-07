Feijóo defiende las restricciones en hostelería: «El otro camino sería cerrar»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles las medidas impuestas a la hostelería en los ayuntamientos con mayor incidencia de Covid-19, que incluyen ya a las siete principales ciudades gallegas. El líder popular ha subrayado que, de no activar dichas restricciones «el otro camino sería cerrar», y ha añadido que a él no le consta que «la mayoría» de hosteleros no estén cumpliendo las medidas, como se ha señalado.

«Estamos intentando gestionar una pandemia con todas las dificultades que supone equilibrar preservar la salud pública con la supervivencia económica. Es obligado intentarlo y en la mayoría de los casos lo estamos consiguiendo«, ha sentenciado el presidente, en una rueda de prensa en Salvaterra de Miño (Pontevedra), donde ha participado en la reunión de la Comunidad de Trabajo de Galicia y el Norte de Portugal.

Así, ha remarcado que Galicia seguirá por la vía de exigir en los municipios con niveles más altos de incidencia una prueba diagnóstica negativa, el certificado de pauta completa de vacunación o bien de haber superado la enfermedad para poder acceder a los locales. «El otro camino sería cerrar la hostelería. Entre uno y otro tenemos que elegir, y hemos elegido el mejor», ha aseverado.

Asegura que los hosteleros están de acuerdo

Feijóo ha querido reforzar la decisión de implantar restricciones esgrimiendo que los representantes de la hostelería en Galicia que se reúnen con la Xunta están de acuerdo con las mismas. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, también se pronunció sobre el asunto en rueda de prensa esta mañana asegurando que «la voluntad de los gallegos siempre ha sido y será cumplir las medidas» que, en este caso, «buscan mantener la hostelería». De lo contrario, en la línea de lo manifestado por Feijóo, ha advertido que los locales tendrían que «cerrar».

«Ahora, es una tranquilidad estar en el interior con personas vacunadas o negativas, y los que no estén en esa posición, pueden estar en el exterior; antes no tenían esa posibilidad», ha señalado el conselleiro, antes de concluir: «Los primeros interesados en que se cumplan las medidas son los hosteleros, estoy seguro de que van a cumplir».

Lejos de la inmunidad de rebaño

Respecto a la inmunidad de grupo que la UE y algunas comunidades fijan en el 70% de la vacunados con pauta completa, Feijóo se ha mostrado pesimista con el caso gallego y ha señalado que «hay que seguir siendo muy prudentes hasta que consigamos una inmunidad de grupo, que estamos a 20 puntos de conseguir, hasta el 90 o el 95%«, ha recalcado, antes de concluir que, en todo caso, la vacuna no se traduce en una «inmunización del 100%, sino del 80-85%».