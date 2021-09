Feijóo, sobre el aumento del SMI: «Los 15 euros de subida mensual irán para pagar la luz»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su parecer acerca de la reciente aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 965 euros, un incremento de quince euros mensuales. Para el líder gallego, es más importante mantener el empleo y poner atención a la escalada de la tarifa eléctrica actual.

«Le he planteado a la ministra que no nos pueden cerrar las fábricas, porque si no, ¿para qué subir el Salario Mínimo Interprofesional, si lo que vamos a tener son parados? Subir el SMI no es ninguna solución, y cuando hablamos de 15 euros al mes, con la tarifa eléctrica que tenemos, supongo que irán destinados a pagar el recibo de la luz«, explicó el presidente en la ronda de preguntas tras la reunión mantenida con la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La subida del SMI es motivo de orgullo a los ojos de la ministra. La gallega ha mostrado su satisfacción por el acuerdo suscrito con los sindicatos para esta subida, con efectos desde el 1 de septiembre. A preguntas de los medios a su llegada a Santiago para participar en un foro sobre emprendimiento femenino organizado por la Confederación Empresarios de Galicia (CEG), Díaz ha expresado que está «muy satisfecha» con el pacto con sindicatos del que se ha descolgado la patronal.

Díaz niega las diferencias en el Ejecutivo

«Estamos trabajando en el diálogo social», ha expresado la responsable de Trabajo, que también ha negado la existencia de diferencias en el Ejecutivo después de que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, asegurase en la jornada del jueves que no existía un acuerdo firmado para subir el SMI que fue confirmado horas después.

«Es una decisión del Gobierno de España», ha remarcado Díaz, que ha incidido en que está «muy satisfecha» con un acuerdo que llegará a 80.000 gallegos y a millón y medio de personas en todo el país.