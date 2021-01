Feijóo vincula el rechazo de Illa a adelantar el toque de queda con las elecciones catalanas

Situación de alerta total en Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves de que, muy posiblemente, las restricciones sociales en la comunidad gallega se incrementen en los próximos días para tratar de atajar la virulencia de la tercera ola de la pandemia, que ha disparado la ocupación en los hospitales gallegos.

Así lo anunció en una comparecencia ante los medios, tras la reunión del Consello de la Xunta, en la que cargó contra el Gobierno central por rechazar la solicitud de hasta 12 comunidades de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas. Feijóo fue duro. No solo manifestó que el Ejecutivo no estaba dando herramientas a las comunidades para luchar contra la pandemia, sino que relacionó las decisiones que se están tomando desde Madrid con los procesos electorales en marcha, es decir, los comicios en Cataluña, a los que Salvador Illa acude como candidato del PSC.

«No lo hacemos por desgastar el Gobierno, sino para salvar vidas»

“Cuando un presidente autonómico y un conselleiro de Sanidade piden mayor capacidad para tomar decisiones no es por capricho ni por desgastar al Gobierno, es por salvar vidas. Que un presidente tenga que decir a sus ciudadanos que no pueden salir después de las 20.00 horas no es algo que se propone para desgastar al Gobierno, de hecho, si alguien se desgastará, posiblemente sea el Ejecutivo de la comunidad. Lo que le pedimos al Gobierno central es que nos deje hacer y asumir nuestra responsabilidad”, esgrimió el mandatario gallego. “Les aseguro que tanto yo como los consejeros de otras comunidades no tomamos esta decisión para atacar al Gobierno central, sino para proteger el sistema sanitario del que somos responsable”, dijo, para, a continuación, indicar que no “puede entender” qué es lo que hay “detrás” del rechazo al adelanto del toque que queda.

“Si estamos en un plano de cogobernanza, cómo es posible que el Gobierno central nos impida usar herramientas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Hay algún interés porque hay otra comunidad autónoma en proceso electoral? ¿Vamos a mezclar la pandemia con procesos electorales”, dijo, en clara alusión a Cataluña.

«Es un error, desde el punto de vista de la nación y del Sistema Nacional de Salud y estamos pagando las consecuencias de la falta de rigor del Gobierno; no por la gestión de la pandemia, que de eso ya han dimitido, sino por no confiar en las autoridades delegadas, (las comunidades), ya que tenemos las responsabilidades porque el Gobierno se declaró irresponsable», censuró.

Galicia celebró elecciones autonómicas, como Euskadi, el pasado mes de julio. Las elecciones, en ambas comunidades, estaban previstas para el mes de abril, aunque fueron suspendidas debido a la irrupción de la primera ola del coronavirus.