Galicia afronta Semana Santa con solo dos concellos con máximas restricciones por Covid

El comité clínico de expertos que evalúa la situación del coronavirus en la comunidad ha decidido, en la reunión producida este martes, dejar únicamente en el nivel máximo de restricciones a los municipios ourensanos de Beade y Maside, que abordarán el arranque de Semana Santa cerrados perimetralmente.

De esta forma, si no cambian las restricciones, solo dos municipios gallegos iniciarán la festividad de Semana Santa con su hostelería cerrada salvo para recogida y servicio a domicilio. No obstante, no se espera que las autoridades autonómicas decreten mayores alivios de restricciones para el sector hostelero que, por el momento, solo puede abrir hasta las 21.00 horas.

Leer más: Sanidade da portazo a rebajar las restricciones de cara a Semana Santa

Nivel alto

Por otra parte, los expertos han determinado que queden en nivel alto de restricciones solo siete ayuntamientos gallegos: Ortigueira (donde ha dado positivo su regidor y cinco allegados y hay preparado un cribado a 40 personas), Abegondo y Neda, en A Coruña; O Saviñao, en Lugo; Vilardevós, en Ourense; y Sanxenxo y Baiona, en Pontevedra.

De esta forma Sanxenxo, uno de los municipios turísticos por excelencia de Galicia, afrontará las vacaciones de Semana Santa con la hostelería cerrada en el exterior, tan solo pudiendo usar terrazas al 50%.

Nivel medio

Asimismo, arrancarán la previa de Semana Santa en el nivel medio de restricciones los municipios coruñeses de Boimorto, Bergondo, Culleredo, Ponteceso, Arteixo, A Coruña, A Laracha, Bentanzos, Camariñas, Laxe y Valdoviño; los pontevedreses de Soutomaior y Cangas; los ourensanos de O Carballiño, Coles, Ribadavia y Xinzo de Limia y los lucenses de Sober y Pantón. En el resto de los ayuntamientos gallegos estarán vigentes las restricciones fijadas en el nivel medio bajo.

El nivel medio permite un 30% de aforo interior y un 50% exterior. En el nivel bajo se puede ocupar hasta el 50% en el interior de bares y restaurantes y hasta el 75% en terraza. En los tres niveles, la hostelería puede permanecer abierta hasta las 21.00 horas.