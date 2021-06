La Xunta vuelve a la carga para pedir el fin de las mascarillas: presenta su ‘receta’ en cinco días

La Xunta continúa con su ofensiva para relajar el uso de las mascarillas. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que “a medida que avanzamos en la vacunación debemos ir disminuyendo el uso de la mascarilla en exteriores”.

Núñez Feijóo ha lanzado este mensaje en la rueda de prensa posterior al Consello semanal de la Xunta de Galicia, en el que ha anunciado que será el comité clínico gallego el que perfile una propuesta la semana que viene ante el silencio del Ministerio de Sanidad.

“Espero no llegar tarde. Vamos a hacer una propuesta el próximo martes. Estábamos intentando llegar acuerdos con Sanidad, pero si estos no se dan porque no son tratados, el comité clínico de la Xunta tiene el objetivo de posicionarse en la reunión del martes”, ha asegurado después de que la Comisión de Salud Pública celebrada este martes dejase sin abordar la cuestión de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores.

Las condiciones para eliminar la mascarilla

Según Feijóo, la relajación del uso de la mascarilla podría darse para “lugares de esparcimiento público, sin duda”, así como “espacios rurales” o “la mayoría de las calles de las ciudades”. “En zonas de grandes aglomeraciones debemos decidir cuáles son los requisitos”, ha continuado.

“Necesitamos que la Comisión de Salud Pública avance”, ha lamentado Feijóo, que ha añadido que “si esperamos a que se haga un anuncio unilateral por parte del Gobierno lo estaremos haciendo mal”. “La Comisión de Salud Pública tiene el objetivo de concretar el protocolo para informar con anterioridad y para poder ser visado por el comité clínico de cada comunidad. Sería un error improvisar la pérdida de mascarilla en exterior sin previamente comentarlo con epidemiólogos, responsable de medicina preventiva y los profesionales de la salud”, ha apostillado.