Pardo de Vera, sobre las dudas del AVE Vigo-Madrid: «Un exceso de oposición lleva al ridículo»

La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha reafirmado este viernes el compromiso del Gobierno con la ejecución de la llamada variante de Cerdedo para conectar por AVE Vigo y Madrid de forma directa (sin pasar por Santiago), ante las «dudas» suscitadas por la ausencia de ese trazado en la Estrategia Indicativa de Adif para los próximos 5 años.

La secretaria de estado ha lamentado que «justo cuando los gallegos tenemos un motivo de alegría y perspectiva de futuro con el AVE, siempre hay alguien que busca como sea encontrar motivos para amargárnosla«. Con respecto a la «duda» instigada por «algún hombre gris o mujer gris», por la ausencia de la variante de Cerdedo en la Estrategia Indicativa de Adif, Pardo de Vera ha subrayado que tampoco figuran en ese documento otras actuaciones ya programadas (como la línea Zaragoza-Castejón), lo que no significa que no se vayan a ejecutar.

Sobre las críticas

La secretaria de Estado de Transportes ha insistido en que el actual Gobierno ha «traído el AVE a Galicia, algo que parecía imposible» y que, «aún así, sigue habiendo sombras oscuras que buscan motivos para quitarle el orgullo a los gallegos», en un mensaje dirigido al gobierno gallego y al PPdeG.

«Esto, de verdad, no contribuye, no sirve para construir y para liderar nuestro mejor futuro, que lo tenemos y mucho. No podemos hacer oposición absoluta de cualquier cosa, mezclando actuaciones terminadas con proyectos en ejecución. Veo gente obsesionada con cada detalle de lo que se hace en Madrid, sobre cualquier tema, buscando la crítica como sea, intentando decir cómo se hacen las cosas, o adjudicándose méritos que no les corresponden», ha proclamado.

A ese respecto, ha incidido en que el Ejecutivo actual «ha desbloqueado muchas cosas para Galicia», como la llegada del AVE, la salida sur ferroviaria de Vigo, las intermodales o las bonificaciones en la AP-9. «La oposición es buena, si es constructiva, pero un exceso de oposición, a veces, lleva al ridículo», ha sentenciado.