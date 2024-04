Rueda anuncia una oficina económica para coordinar proyectos estratégicos como el de Altri

Alfonso Rueda anuncia una medida para impulsar proyectos industriales estratégicos para Galicia. El presidente de la Xunta en funciones ha avanzado durante su intervención en el debate de investidura su plan para poner en marcha «una oficina económica para coordinador todos los proyectos estratégicos, para que no se pierda ninguna oportunidad».

El objetivo es que este departamento se encargue, entre otros asuntos, de la canalización de los fondos europeos Next Generation. Servirá «para coordinar todos los proyectos estratégicos, mirarlos en tiempo real y con lupa, de forma absolutamente coordinada y para que no se pierda una sola oportunidad», ha defendido.

«Para hacer que Galicia siga avanzando, que es lo que nos pide la gente y para eso nos colocaron aquí. Yo reafirmo todos los compromisos con los que me presenté a las elecciones. Galicia seguirá funcionando y funcionará mejor», ha añadido.

La situación de Altri

Rueda, que ha reiterado su oferta de pacto por la industria y energía, ha garantizado que dirigirá un Gobierno «responsable» que, igual que no autorizará ningún proyecto si no cumple con los criterios técnicos y medioambientales exigidos. En referencia a Altri, ha defendido que su Ejecutivo va a «mirar todo con lupa», si bien ha advertido que no permitirá que Galicia pierda «ninguna oportunidad» que, de lo contrario, recalará en otro lugar.

Con el foco en Altri y tras quejarse de que no se le hiciera «ningún caso» a su propuesta de pacto por la industria y la energía, Rueda ha recordado que varios ministros e incluso el propio Sánchez mostraron su aval al proyecto previsto para Palas de Rei. «Sean valientes», ha retado al portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a quien ha animado a secundar la postura de los populares, que ha reiterado: «Si Altri cumple irá para delante; y si no, no irá para delante bajo ningún concepto».

Enfrente, ha afeado el «cambio total de opinión» del BNG, a quien ha afeado su cambio drástica de postura, toda vez que en el pasado «votaron a favor» del proyecto en el Parlamento de Galicia. «No hay nada diferente de lo que se dijo al principio», ha agregado, y ha pedido «un respeto» a los técnicos.

Rueda tiende la mano a Besteiro

Durante su intervención, Rueda ha acusado a la oposición de dar cifras «manipuladas» y que «no son ciertas» y ha subido el tono contra el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. Al respecto, ha advertido que, como presidente de Galicia, se niega a aceptar «lo que aquí se insinuó o se dijo directamente de que no se puede hablar de España porque estamos en el Parlamento de Galicia.

«Para hablar de Galicia en serio, hay que hablar de España. Ya me gustaría no tener un gobierno que, sistemáticamente nos negase todo lo que da a otros. Ya me gustaría tener un Gobierno el que nos da un trato desigual, que ignora sus compromisos y no da respuesta cuando le preguntan», ha aseverado.

Además de buscar su apoyo con Altri, a Besteiro se ha dirigido también para instarle a «cumplir» su compromiso electoral en relación con la gratuidad de la AP-9 y ha apelado a «ir juntos a Madrid» (también con el BNG y con Armando Ojea -Democracia Ourensana- «si quiere»). «El domingo será más complicado, pero el lunes si quiere», ha recalcado, en una intervención en la que, en todo caso, advirtió al socialista que «su Gobierno le dejó tirado la segunda semana de campaña». «Su Gobierno y su partido trabajó para que no gobernase el PP, pero no por usted», ha espetado.

Críticas hacia Ana Pontón

En todo caso, a Besteiro le ha agradecido su «tono cordial» y que le reconociese «como el presidente legítimo de Galicia». «Menos mal, porque la señora (Ana) Pontón no fue capaz. Para ella pasé de ser el presidente por accidente al presidente rehén», ha lamentado.

Y es que en su réplica a la líder del BNG ha agitado con especial intensidad su victoria el 18F, cuando consiguió 40 escaños (dos menos de los que Alberto Núñez Feijóo logró en 2020, pero dos por encima de los que marca el límite de la mayoría absoluta en el hemiciclo gallego).

«Esta es su tercera sesión de investidura: la primera en mi primera sesión de investidura; la segunda en el pasado debate del estado de la autonomía; y la tercera, esta», ha ironizado, antes de recalcar: «Los gallegos hablaron: usted está en la oposición y yo voy a ser presidente de la Xunta».

Asimismo, tras enfatizar su «respeto» por los votantes del BNG, ha instado a la líder nacionalista a actuar de igual modo. Y ha insistido en que el pacto por la industria es «necesario», pero ha lamentado, con el foco en Altri y en los eólicos, que será difícil con un Bloque que ha vuelto a identificar con «la Cofradía de la Perpetua Negativa«.