Rueda se erige en gran apoyo de Feijóo y pronostica otra mayoría absoluta del PP en Galicia

Feijóo quiso exhibir músculo este domingo en Soutomaior (Pontevedra), un escenario fetiche para el PP gallego que recupera tras siete años sin acudir a él para inaugurar el curso político. No obstante, el acto tenía el telón de fondo del pleno de investidura que tendrá lugar en el Congreso los días 26 y 27 de septiembre y en el que, de inicio, el de Os Peares no cuenta con los apoyos suficientes.

En medio de esa circunstancia, los de Núñez Feijóo diseñaron un acto en Soutomaior para escenificar el apoyo del partido a su líder. Aunque sin la presencia de Isabel Díaz Ayuso, el exdirigente gallego estuvo arropado por los grandes barones territoriales del partido: entre otros, los presidentes autonómicos de Andalucía, Juanma Moreno; y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el de Aragón, Jorge Azcón. También, dentro de la fortimación, la presidenta extremeña, María Guardiola; la balear, Marga Prohens; el murciano, Fernando López Miras; y el aragonés, Jorge Azcón. El máximo dirigente gallego, Alfonso Rueda, sucesor del propio Feijóo en la Xunta, actuaba como anfitrión.

Así, el político pontevedrés reivindicó la fuerza del PP gallego y pronosticó una nueva mayoría absoluta, aún sin Feijóo como candidato, en las elecciones autonómicas previstas para el próximo año.

“No puede ser presidente a cualquier precio”

Alfonso Rueda ha señalado, en su intervención, que Feijóo «será presidente del Gobierno de España cuando tenga que ser, cuanto antes mejor» y ejercerá «sin ataduras ni hipotecas», y ha añadido que el PP de Galicia apuesta por un Estado de «ciudadanos libres» y no una España asimétrica», en la que tengan que «perder unos para que ganen otros». «Galicia no va a permitir que, a nuestra costa, se compren gobiernos (…) no queremos quitar nada a nadie, sino luchar por lo que a cada Comunidad Autónoma le corresponde», ha advertido.

En ese contexto, y en clara línea con el discurso del propio Feijóo, ha solicitado a su superior que no sea presidente «a cualquier precio» y que no «traicione» a su partido. «Sabemos que no nos vas a fallar, que no le vas a fallar a Galicia. No te vamos a pedir que pagues rescates imposibles, sí te pedimos que no cedas a ningún chantaje, a amenazas o discriminaciones», ha subrayado Alfonso Rueda, quien ha advertido de que «aquí no vale la resignación» ni pensar que «no pudo ser a pesar de haber ganado las elecciones».

Críticas al PSdeG

Rueda ha prometido al «futuro presidente» de España que los populares gallegos serán «leales, cordiales y constructivos» pero «nunca parvos», y que seguirán reivindicando las cosas que a Galicia le corresponden. «Intentaremos seguir siendo una isla de estabilidad, un lugar donde las cosas funcionan», ha añadido.

Frente a esa «estabilidad», el presidente del PP gallego se ha referido a las fuerzas de la oposición, criticando a un PSdeG, al que «le acaban de decir que no tiene derecho a elegir a su candidato a la Xunta», en alusión al aplazamiento del proceso de primarias. De hecho, ha lanzado una pulla a los socialistas gallegos, ofreciéndoles el castillo de Soutomaior para celebrar sus primarias, recordando que este enclave lleva «siglos» en pie y puede esperar «siglos» a que el PSdeG celebre esas primarias.

«Tampoco aceptaremos lecciones de los socios de Bildu, que hicieron presidente a Sánchez hace 4 años diciendo que iban a ser decisivos y a cambiar las cosas, y no hubo nada», ha aseverado, con respecto al BNG, con el diputado «menos productivo» de los nacionalistas de toda España, que «no fue capaz de sacarle nada a Sánchez».

En este escenario, Rueda ha asegurado que el PP gallego seguirá trabajando para que “cuando toque examinarse”, el partido obtenga “una nueva mayoría absoluta”.