Feijóo marca sus líneas rojas para la investidura: “No aceptaré chantajes ni subastas”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha marcado este domingo sus líneas rojas en las negociaciones con los partidos políticos para sacar adelante la investidura que le ha encargado el Rey Felipe VI: «Hablar sí, dialogar también. Pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no. No somos Sánchez”.

En el acto de inauguración del curso político en Soutomaior (Pontevedra), el líder popular se ha comprometido a reunirse con «todos los grupos que quieran hablar y, por supuesto, con todos los presidentes autonómicos que quieran aportar» antes del pleno de investidura que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados los días 26 y 27 de septiembre.

