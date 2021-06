Uno de cada diez gallegos con pauta completa tiene certificado de vacunación

Galicia ha expedido 137.219 certificados de vacunación propios del Sergas entre los 845.086 ciudadanos que tienen la pauta completa. En cuanto al documento europeo, la comunidad ha tramitado un total de 21.813. Las acreditaciones se pueden solicitar en el propio punto de vacunación o a través de las plataformas web de la consellería.

El Gobierno autonómico comenzó la tramitación del documento antes de la aprobación del certificado verde europeo, y pidió extenderlo al menos al conjunto del Estado para poder aplicarlo en determinados usos. Ahora, el 16% de los gallegos vacunados con pauta completa tienen la acreditación del Sergas que verifica su inmunización contra el Covid-19.

Del certificado verde europeo, cuya entrada en vigor será efectiva a partir del 1 de julio, Galcia ha expedido 21.518 documentos por vacunación, 16 por pruebas PCR y 279 por recuperación, en los casos en los que los ciudadanos hayan superado la enfermedad.

¿Cómo es el certificado europeo?

Se trata de un documento gratuito, que será emitido en formato digital o físico y con la información al menos en el idioma del país emisor y en inglés, que armoniza los sistemas de cada Estado miembro y ofrece información básica sobre la situación médica de su titular con respecto al coronavirus, pero evita el intercambio de datos protegidos y garantiza la veracidad de la información recogida.

Además, las instituciones de la UE han dejado claro en el proceso de negociación que el certificado no debe ser entendido en ningún caso como una suerte de pasaporte ni de documento de viaje porque no interfiere en el derecho a la libre circulación, que asiste a todos los europeos tengan o no el nuevo documento europeo. Su puesta en marcha en el conjunto de la Unión Europea está anunciada para el 1 de julio.

Feijóo insiste en vacunar a turistas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir un esfuerzo este miércoles para impulsar la vacunación y la llegada de turistas extranjeros a España, puesto que supone un motor económico. El líder popular ha incidido de nuevo en mostrarse partidario de que se puedan aplicar vacunas a aquellos que van a pasar periodos de tiempo en el país, pero reconoce que es «complicado» en un momento en el que todavía no hay dosis suficientes para cubrir las necesidades de la población nacional.