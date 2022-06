Ronaldo termina su peregrinación a Santiago con un ‘baño de selfies’ en el Obradoiro

Ronaldo Nazario, presidente del Real Valladolid, ha llegado este miércoles a mediodía a la Praza do Obradoiro tras concluir el Camino de Santiago que realizó como promesa por el ascenso del club a Primera División. El ex jugador ha sorprendido a los presentes que no han dudado en acercarse a él para pedirle un selfie a los pies de la Catedral.

Ronaldo llegó a bordo de una bicicleta eléctrica en compañía de su pareja, Celina Jocks, y un equipo de apoyo. Comenzó la ruta el pasado domingo desde el césped del Estadio José Zorrilla, en Valladolid.

El presidente del Real Valladolid optó por el Camino de Invierno -menos concurrido que otras opciones, como el Francés o el Portugués-, que le ha llevado por las provincias de León, Ourense, Lugo y A Coruña.

Durante las cuatro jornadas que estuvieron en ruta, el exjugador fue compartiendo las diferentes etapas a través de sus perfiles en redes sociales. Entraron en Galicia a través de la comarca leonesa del Bierzo y recorrieron municipios como Monforte, Quiroga y Lalín «doloridos pero animados», tal y como reconoció en una publicación de Instagram.