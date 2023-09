El debut de una dircom del Ibex con permiso de Calviño

El primer lunes de septiembre arranca oficialmente el curso en cuanto a actividad empresarial se refiere. Se notó ayer en las redacciones de medios como Economía Digital, donde pasamos de unas semanas de atonía a un intenso lunes con muchos frentes abiertos. Uno de ellos estuvo en Madrid con la reunión de Nadia Calviño con los presidentes de los bancos españoles y la anécdota de la ausencia de Manuel Azuaga, que no pudo llegar al pararse el tren que le llevaba de Málaga a la capital española por las lluvias. Parece que nada sale bien en Unicaja. Otra persona que vivió un inicio de curso, y de etapa, particular, fue la nueva dircom de uno de los bancos. Primer día en la entidad tras cambiar la Diagonal de Barcelona por Sant Cugat del Vallès (o Valencia por Alicante, según se mire; aunque para evitar suspicacias, mejor dejarlo en el negro por el azul). Llegó de Madrid para la jornada de presentaciones y conocer la casa y los jefes, pero resultó que su presidente no estaba porque le había reclamado Calviño.