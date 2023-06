El extraño «caso de éxito» y ejemplo de liderazgo de Francesc Rubiralta

Este martes se celebró el día de la empresa y las dos grandes patronales catalanas lo celebraron, cada una a su manera. Foment lo hizo con un acto en el que presentaron casos de éxito de empresas catalanas. Llamó la atención la presencia de Celsa, pues pese a que históricamente sí pueda considerarse un caso de éxito -que una empresa familiar catalana sea uno de los grandes grupos siderúrgicos del sur de Europa no es algo menor-, pasa por su peor momento y los acreedores han reclamado al juzgado que les entregue el control de la empresa. Las cosas no pintan bien para Francesc Rubiralta, por ello llama la atención que no tuviera reparos en hacerse la foto del acto, y más teniendo en cuenta que el lema que lo presidía era «Nuevos liderazgos. Comprometidos con nuestro futuro». Cuesta ver un ejemplo de liderazgo a quien está al filo de perder la empresa de la familia, por no hablar de la referencia al futuro.