La guerra ‘indepe’ por la Cambra de Barcelona se decanta

Este martes se presentó la candidatura independentista para las elecciones a la Cambra de Comerç de Barcelona, Eines de País, que como explicó Economía Digital, está dividida en cuanto a la presidencia: hasta tres empresarios quieren mandar. En el acto se visualizó que no existe ese liderazgo y también, de hecho, que alguien toma ventaja en la carrera: Toni Fitó, vicepresidente de la Cambra y que se ha postulado en privado para la presidencia, tuvo más protagonismo que la presidenta, Mònica Roca, que quiere continuar. El acto estaba planteado desde una bicefalia, algo poco común si tienen la presidencia, pero Fitó habló más rato y desgranó las propuestas de futuro, mientras que Roca se centró en la gestión de los últimos cuatro años. Futuro vs. pasado. La nota de prensa también es elocuente: dos párrafos para Fitó por uno para Roca, a la que llaman «actual presidenta». La presentación de este martes, en plena calle, tuvo otra anécdota en una señora que pasaba por allí con el carrito de la compra y al ver un acto indepe no dudó en parar y gritar «muy bien, muy bien, fuera Colau». Cada loco con su tema.