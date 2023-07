La misteriosa desaparición de los abanicos en la Generalitat Valenciana

Este miércoles tomó posesión el flamante gobierno de Carlos Mazón, con la vuelta del PP al Ejecutivo valenciano ocho años después. Lo que tiene un acto de estas características en verano, a mediodía, en plena ola de calor, con temperaturas récord incluidas, y con los hombres vestidos con los clásicos trajes con americana, es que se hace difícil de soportar. Los termómetros en la ciudad mediterránea superaron los 33 grados, que con la humedad, dan una sensación de todavía más calor. Pues en esa sauna que era el Palau de la Generalitat Valenciana –así calificó Valencia este jueves Alberto Núñez Feijóo, que comentó que al salir del coche le pareció entrar en una sauna–, muchos asistentes al acto pidieron abanicos para hacer frente al calor, pero la organización no los repartió. El motivo no era que no hubiesen. Los había, pero eran rojos, pues los heredaban del Botànic de Ximo Puig, y quisieron evitar teñir el acto del color del Partido Socialista.