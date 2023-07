La última del Govern: cajeros en pueblos sin comercios en la era de Bizum

La Generalitat de Catalunya anunció este martes que todos los municipios de la comunidad tendrán cajero automático, en una medida inédita contra la exclusión financiera. Inédita porque la mayoría de estos 503 pueblos, si no tienen cajero no es porque el fin de las cajas de ahorros los haya dejado sin oficina sino porque, por su tamaño, nunca lo han tenido. Lo tendrán a principios de 2024, según los planes de la consejera de Empresa, Natàlia Mas, incluidos decenas de poco más de 100 habitantes, situados sobre todo en el Pirineo, muchos de los cuales ni siquiera tienen comercios para gastarlos. Sus vecinos, para comprar, tienen que ir a las capitales de comarca, donde también hay oficinas bancarias. Todo ello en la era de las compras por internet y de Bizum, no parece lo más sensato. Y está por ver cómo serán esos cajeros móviles y si irán en vehículos de combustión y, encima, contaminarán.