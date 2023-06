Santacreu lanza su candidatura a la Cambra desde el Cercle; Roca se borra

Josep Santacreu trabaja sigilosamente en su candidatura a la Cambra de Barcelona desde hace meses, pero ya tiene fecha para su puesta de largo: el próximo lunes 3 de julio. Su equipo de campaña ha convocado a los medios, pero lo curioso es que no dice qué candidato está detrás, si bien fuentes cercanas al exconsejero delegado de DKV confirman que es él. Lo segundo que llama la atención es que el lanzamiento público de la candidatura a la presidencia de la Cambra lo hará desde el Cercle d’Economia, una institución que aunque no es exactamente rival, sí que tiene un perfil similar en cuanto a intentar influir en la opinión pública. Nada simboliza mejor que Santacreu es el candidato del establishment, del empresariado de toda la vida, que presentarse en el Cercle. Así todo queda claro, como cada vez parece más claro que Mònica Roca no repetirá como candidata. La actual presidenta de la Cambra había amagado con querer repetir pero la falta de respaldo unánime de Eines de País, que parece apostar más por el vicepresidente Toni Fitó, y su situación profesional y personal la habrían empujado a decidir a apartarse.