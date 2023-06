Tensa conversación entre Yolanda Díaz y Bolaños

Faltan menos de cuarenta días para las elecciones y los ministros del Gobierno, que no saben si volverán a serlo, apuran sus días en Moncloa. Con una agenda llena de actos, las conversaciones informales donde desatascar tensiones internas cada vez tienen menos hueco y por eso hay que aprovechar cualquier oportunidad. Las conversaciones tensas, antes siempre fuera de la vista de otros, ahora no hay más remedio que exponerlas ante prensa y demás público. Así sucedió este jueves en la Moncloa, donde, antes de abandonar el recinto tras haber acudido a la presentación de las prioridades de la presidencia española del semestre europeo, departían con intensidad durante un rato el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Temas no les faltan.