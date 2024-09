Los auxiliares de enfermería ya no deben hacer esto gracias a una crucial sentencia

Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería tienen a su cargo una serie de tareas que van desde la atención personalizada a los pacientes hasta el control y limpieza de las áreas donde trabajan, entre otras funciones.

Sin embargo, este colectivo -en ocasiones- se ha encargado de realizar algunas tareas que no les correspondía, como lo que sucedía en la Dirección del Hospital de FREMAP (Sevilla), donde obligaban a los auxiliares a hacerles las camas a los médicos de guardia.

Esta situación ocasionó numerosas quejas del personal afectado y de sus representantes legales, ya que consideran que sus tareas se destinan al paciente y no a los médicos de guardia.

Frente al recurrente escenario, la UGT interpuso una demanda por vulneración del convenio colectivo ante un juzgado de Sevilla, cuya sentencia ha sido emitida en julio de este año.

Por otra parte, desde el hospital alegaban que esta tarea sí estaba dentro de las funciones de la categoría profesional, como indicó la UGT en un comunicado.

No obstante, la justicia ha determinado “que no es una función propia de la categoría profesional de auxiliar de enfermería hacer la cama y el acondicionamiento de una habitación no destinada a pacientes”.

Precedente para un colectivo con más mujeres

Esta sentencia es clave paran los derechos laborales de los auxiliares, que podría sentar un precedente en otros centros hospitalarios con situaciones similares.

Según apuntaron fuentes del comité de empresa -citadas por eldiario.es- esta decisión evidencia «la práctica interna de la empresa y la vejación a la que se ha sometido a todo un colectivo mayoritariamente de mujeres».