Cobrar todo el paro de golpe es posible: estos son los requisitos

El paro se trata de un beneficio económico que reciben los trabajadores que han perdido su empleo de manera involuntaria (es decir, que no han sido despedidos por motivos graves o no han renunciado voluntariamente). Esta prestación tiene como objetivo proporcionar un ingreso temporal mientras la persona busca un nuevo empleo.

Lo que muchas personas no conocen es que la Seguridad Social ofrece la oportunidad de pagar todo el paro correspondiente de una vez, permitiendo a aquellos que lo necesiten, un pellizco de dinero para invertir en un nuevo negocio.

De esta manera, el dinero se recibirá en un pago único y no mensualmente, como es habitual que se abone esta prestación. Ahora bien, no todos los desempleados tienen derecho a este método, hay que cumplir unos requisitos.

Requisitos para cobrar todo el paro de golpe

Para beneficiarte de esta opción, es necesario que seas titular de una prestación contributiva por desempleo debido a la finalización total y definitiva de una relación laboral, y que te queden por cobrar al menos tres mensualidades en el momento de la solicitud del pago único.

Las personas beneficiarias de la prestación por cese de actividad, en cambio, deberán tener pendiente el cobro de al menos seis meses de prestación.

En el caso de que quieras capitalizar la prestación para incorporarte como socio o socia trabajadora a una sociedad laboral o cooperativa, debes cumplir con todos los requisitos para ser beneficiario de la prestación contributiva por desempleo, a excepción de estar en situación legal de desempleo.

Es importante no haber cobrado el pago único en cualquiera de sus modalidades en los últimos cuatro años. Además, la actividad debe iniciar en el plazo máximo de un mes desde que se apruebe el pago único, aunque puedes comenzar antes si ya has presentado la solicitud y te has dado de alta en la Seguridad Social.

Si has impugnado judicialmente el cese laboral que originó la prestación por desempleo, la solicitud del pago único debe realizarse una vez concluido dicho procedimiento.

Hay que tener en cuenta que si en los 24 meses anteriores has compatibilizado el trabajo por cuenta propia con el cobro del paro, no podrás solicitar el pago único para convertirte en autónomo o trabajador/a autónomo/a socio de una sociedad mercantil.

Finalmente, si la cooperativa a la que te incorporas requiere un periodo de prueba, podrás solicitar el pago único, pero solo lo percibirás cuando acredites que has superado dicho periodo mediante el acuerdo del consejo rector presentado ante el SEPE.