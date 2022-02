Dani Rovira triunfa en Instagram con su pequeña reflexión sobre el cambio

Si algo nos han enseñado las redes sociales es esa libertad para expresarnos sobre todo los temas e inquietudes que puedan pasarse por nuestra cabeza. Muchas veces estas pequeñas reflexiones llegan a viralizarse y muchos no pueden evitar sentirse identificados. Esto es lo que ha pasado recientemente con una publicación de Dani Rovira en Instagram.

El actor está pasando por una etapa complicada con muchos cambios, hace poco decidió lanzarse a la televisión con el programa La noche D, pero ha decidido dejarlo después de tan solo 2 temporadas. A pesar de que está preparando nuevos proyectos, el actor no ha podido evitar lanzar una pequeña reflexión en su cuenta de Instagram.

Este texto no ha pasado desapercibido para nadie. Rovira compartía un texto del escritor británico Jeff Boster que habla sobre “estar despierto en un mundo dormido”. Un largo escrito que no es lo más común en una red social llena de fotografías de vidas de ensueño y platos sanos y coloridos.

La profunda reflexión de Dani Rovira en su cuenta de Instagram

El escrito va acompañado de una foto en blanco y negro en la que se puede ver el rostro del actor de perfil. Justo debajo de la fotografía comienza la larga reflexión que sin duda merece la pena leer. “Ya no le puedes dar la espalda a la verdad. No puedes esconderte en ti mismo ahora. No hay un lugar en el que te puedas ocultar. Vives la vida en carne viva. Y sientes más que nunca, no menos”, comenzaba la reflexión.

Esta prosa del autor británico ha sido perfecta para canalizar los sentimientos del actor sobre la inseguridad del pasado y lo que aún queda por venir en el futuro. Habla de una persona que nunca rechaza aquello que le pasa por la cabeza por muy negativo que pueda llegar a ser. Muchos han aplaudido a Rovira por animarse a compartir algo tan profundo.

Hay también quien ha decidido dar un toque de humor que rompa con la seriedad de la publicación bromeando respecto a la longitud del texto. Su compañera la actriz Almudena Cid ha aprovechado la publicación para agradecer al actor por haber compartido esa reflexión con todos sus seguidores. “Gracias…”, escribía simplemente la actriz en los comentarios de la publicación.

Muchos de sus seguidores han aprovechado el profundo texto para expresar unas bonitas palabras de ánimo hacia el actor. “Gracias Dani, el mundo está cambiando gracias a acciones como ésta tuya”, comentaba una de sus seguidoras. “Gracias por compartir”, decía otra usuaria. Los que sí está claro es que el actor está pasando por un momento lleno de cambios y nuevos proyectos, y todos estamos deseando ver su “despertar”.